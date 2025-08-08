Bomba: la picante frase de Marcos Rojo para Miguel Ángel Russo tras su salida de Boca

Mientras firmaba su desvinculación del Xeneize para sumarse a Racing, el central no se olvidó del DT que lo marginó del plantel y lo obligó a abandonar el club.

La salida de Marcos Rojo de Boca acrecentó la crisis en el elenco de La Ribera, golpeado por los flojos resultados, los rumores sobre un supuesto quiebre en el vestuario y la disolución del Consejo de Fútbol, escándalo mediante con el Chanchi Riquelme . Si bien el defensor plasmó en un comunicado en las redes sociales su enojo con la dirigencia del Xeneize, con Román a la cabeza, lo cierto es que también le tiró un palito al DT Miguel Ángel Russo mientras rubricaba su desvinculación de la institución.

El zaguero, que se sumará a Racing en las próximas semanas , remarcó que no tenía intenciones de abandonar el club y que mantuvo una breve comunicación con uno de los integrantes de la comisión: "Hablé con el Chelo Delgado ayer, pero muy poquito" . Además de agradecerles a los hinchas del elenco azul y oro por el cariño durante los cuatro años y medio que vistió la camiseta, se acordó del entrenador, con el que tuvo una encarnizada pelea.

"No sé por qué tomó esa decisión. Eso se lo tenés que preguntar a Russo, no a mí . Yo no sé quién la tomó", resaltó el subcampeón del mundo con la Selección Argentina, quien también coqueteó con Estudiantes de La Plata por un regreso que finalmente no se consumó. Lo cierto es que el estratega ex Rosario Central lo había apartado a modo de "sanción disciplinaria" , junto a Cristian Lema y Marcelo Saracchi, que negociaban su salida en simultáneo.

"NO HABLÉ CON RIQUELME. HABLÉ CON DELGADO AYER PERO MUY POCO... NO SÉ QUIEN TOMÓ LA DECISIÓN". Luego de cerrar su salida del Xeneize, Marcos Rojo habló sobre los detalles de su desvinculación del club. pic.twitter.com/ZLH5ve045A — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2025

Si bien todo parecía indicar que el ex Manchester United se perfilaba para ser titular en el Mundial de Clubes, acabó siendo la tercera opción del orientador, por detrás de Ayrton Costa e incluso de Marco Pellegrino, que disfrutó de pocos minutos en la competición internacional por una lesión que lo aquejaba. De hecho, el último encuentro del central con la casaca del cuadro porteño fue durante los octavos de final del Torneo Apertura pasado, ante Lanús.

El comunicado completo de Marcos Rojo

"Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitan durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué.

Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere.

Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.

Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos.

Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas.

Gracias por esta aventura inolvidable.

Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS".