El llamativo guiño de Marcos Rojo a Estudiantes mientras define su futuro en Boca

La carrera futbolística de Marcos Rojo no tiene una salida clara para el corto plazo y luego de ser colgado por Miguel Ángel Russo, como también Saracchi y Cristian Lema, deberá buscar un nuevo club si quiere continuar con su carrera profesional. En el último tiempo sonaron nombres como Racing -el DT Costas no lo negó- y hasta Gimnasia de La Plata, el máximo rival de Estudiantes , club que lo vio nacer.

Rojo Estudiantes

Un ídolo de Boca salió a bancar a Miguel Ángel Russo y criticó a Marcos Rojo

En medio de una de las temporadas más complicadas que se recuerden en la era moderna de Boca, el club comenzó a tomar decisiones fuertes. Este miércoles, el entrenador Miguel Ángel Russo decidió apartar del plantel a tres futbolistas de renombre: Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi. La decisión fue respaldada públicamente por un histórico del club, Alberto "Beto" Márcico, quien si bien apoyó la medida, también se mostró crítico con los tiempos: "Estoy totalmente de acuerdo, pero capaz es una medida que se tomó tarde".

La salida de los tres jugadores se dio luego de un cruce interno entre Russo y Rojo, quien no fue convocado a una reunión post derrota ante Huracán, lo que derivó en que el defensor se retirara sin entrenar de Ezeiza. En ese contexto, el técnico —con el aval del Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme— tomó una determinación que marcó un antes y un después en este ciclo.

Russo 1

El Beto Márcico salió a bancar la decisión de Miguel Ángel Russo

“Quizás haya sido tarde la resolución de poder separarlos. A los jugadores que no vas a tener en cuenta, los tenés que separar. Cuando están todos juntos, son amigos y a veces contamina, no en el mal sentido”, expresó Márcico en diálogo con TyC Sports. El exfutbolista y campeón con el Xeneize en los años 90 aclaró: "Todo responde a resultados deportivos, a lo que está demostrando el equipo cada vez que juega. Es un problema pura y exclusivamente deportivo, sin ninguna duda. Hay aciertos y hay errores. Lamentablemente, el resultado deportivo es muy malo, y el rendimiento del equipo también".

Márcico no dudó en señalar que hay al menos seis o siete jugadores que atraviesan un momento de bajo rendimiento, lo que —de continuar— incluso podría “perjudicar hasta a Paredes”. Según el Beto, el campeón del mundo debería ser el eje del equipo, pero no está siendo bien rodeado. “Ninguno de los tres jugadores (Kevin Zenón, Alan Velasco y Carlos Palacios) en los que se tiene que apoyar Paredes está en un buen nivel. No es normal esto, Boca está jugando muy mal”.

Russo 2

El diagnóstico de Beto Márcico sobre el presente de Boca

De todos modos, mostró cierta esperanza en una mejora individual: “Velasco va recuperando de a poco, se lo ve un poquito más rápido, más peleador, se lo ve mejor físicamente, la pide más. La pierde, se la das y la pierde, pero capaz porque no encuentra la gente para jugar”.

Respecto al debate sobre la convivencia ofensiva entre Edinson Cavani y Miguel Merentiel, Márcico fue tajante: “Yo lo dejaría a Cavani. Me gusta cómo juega, pero si veo en la semana que no mejora, busco otra opción y trato de mejorarlo con 30 minutos del segundo tiempo”. Y lanzó una crítica velada al planteo de ciertos sectores del hincha: “No se puede decir ‘Merentiel no juega en su puesto’. Es un jugador que tiene 30 años, y si a vos te dan una pelota y no podés tirar una pared o sacarte un tipo de encima, no es culpa de Cavani”.