Por qué Boca no libera a los borrados por Miguel Ángel Russo

Son de los sueldos más caros del plantel, no suman minutos pero el Xeneize no los transfiere ni los libera. La explicación.

Miguel Ángel Russo llegó a Boca en junio para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes y el Torneo Clausura en este segundo semestre del 2025. A casi dos meses de su llegada, el entrenador no encuentra el equipo y hasta ahora no ha ganado ningún partido. No obstante, se tomó el tiempo para borrar jugadores de su plantel.