Se queda en Argentina: Marcos Rojo ya tiene nuevo club tras su salida de Boca

El marcador central firmará hoy la recisión de su contrato con el xeneize y sellará un nuevo vínculo con otra institución en cuestión de horas.

Marcos Rojo cerró números con Boca el jueves por la tarde y este viernes concretará la rescisión de su contrato, que terminaba a fin de año. Pese a que hubo conversaciones, el futbolista de 35 años, que fue capitán del xeneize desde que llegó en 2021, no regresará a Estudiantes de La Plata , el club que lo vio nacer.

Su nuevo destino estará en Racing, uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores de este año. Sin dudas, se trata de una de las bombas del mercado, ya que el zurdo exManchester United se encuentra en su mejor forma física y futbolística desde que regresó al país.

Las reiteradas faltas de disciplina y los malos resultados colectivos hicieron que su ciclo en Boca estuviera cumplido, pero igualmente significa un refuerzo de jerarquía para Gustavo Costas y los suyos.

Rojo llegará a Racing en condición de libre y firmará un contrato por productividad hasta fines de 2026.

Tanto el secretario técnico, Sebastián Saja, como Costas lo buscaron para reforzar la defensa. En la ya clásica línea de tres en el fondo que utiliza el entrenador de Racing, el subcampeón mundial con la selección en 2014 puede desempeñarse de líbero o stopper por izquierda.

Un día después de conocerse la noticia, Racing visitará a Boca, el último club por el que pasó el futbolista y donde fue capitán. Será este sábado a las 16:30 en medio de un clima complejo en La Bombonera.

Cómo lo despidió Boca

Apenas se supo, este mediodía, que el jugador tenía nuevo club, Boca publicó un comunicado de despedida: "El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. En su paso por Boca, Marcos disputó mas de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos. Le agradecemos a Marcos su profesionalismo y compromiso con el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos".

La Academia también tiene en la mira el duelo copero

Tras enfrentar al xeneize, Racing visitará el martes a Peñarol de Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La “Academia”, que es dirigida por Gustavo Costas, atraviesa un gran momento a nivel internacional, ya que el año pasado ganó la Copa Sudamericana y a principios del 2025 pasó por arriba a Botafogo para consagrarse en la Recopa Sudamericana.

En la actual Copa Libertadores, Racing viene de terminar primero con 13 puntos en el Grupo E que compartió con Fortaleza de Brasil, Colo-Colo de Chile y Club Atlético Bucaramanga de Colombia.

Peñarol, por su parte, quedó segundo con 11 puntos en el Grupo H, igualado con Vélez pero con peor diferencia de gol.

En la última década, Racing se convirtió en un habitual participante de la Copa Libertadores. Desde 2015, la “Academia” dijo presente en seis ediciones, clasificando en todas ellas a los octavos de final.

En dicha instancia, el equipo de Avellaneda tiene un saldo muy parejo, ya que en tres de aquellas series consiguió la clasificación, mientras que en las otras tres fue eliminado.

En aquel periodo, la serie de octavos de final más recordada para Racing se dio en 2020, cuando eliminaron por penales al Flamengo de Brasil, que se presentaba como el gran candidato luego de consagrarse en el 2019.

En 2023 también se dio una serie muy recordada para Racing, que le dio vuelta una serie durísima a Atlético Nacional de Colombia para imponerse 5-4 en el global.

Por otra parte, el recuerdo más doloroso fue en 2018, cuando River los eliminó con una contundente goleada 3-0 en El Monumental, luego de igualar sin goles en Avellaneda.

Las últimas series de octavos de final de Racing en Copa Libertadores

2015:

Montevideo Wanderers 1 – 1 Racing

Racing 2 – 1 Montevideo Wanderers

2016:

Racing 0 – 0 Atlético Mineiro

Atlético Mineiro 2 – 1 Racing

2018:

Racing 0 – 0 River

River 3 – 0 Racing

2020:

Racing 1 – 1 Flamengo

Flamengo 1(3) – (5)1 Racing

2021:

San Pablo 1 – 1 Racing

Racing 1 – 3 San Pablo

2023: