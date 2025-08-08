Deportivo Rincón y Cipo, con olor a final: hora, árbitro y cómo verlo

El León recibirá al Capataz este sábado por la cuarta fecha del nonagonal correspondiente a la zona Campeonato del Federal A.

Cuando el árbitro Jorge Etem de Mendoza pite el inicio del partido, Deportivo Rincón y Cipo pondrán mucho en juego. Si bien ninguno quedará eliminado del Federal A pase lo que pase, porque no es un duelo de eliminación directa, el cotejo de este sábado a las 15:30 se parece mucho a una final . Los representantes regionales se verán las caras en la cancha de césped sintético de la Ciudad Deportiva de la localidad del norte neuquino, donde el León se impuso por la mínima en el comienzo del año.

Esta vez, la cita es por la cuarta fecha de la zona Campeonato, que en su grupo A tiene a Rincón con dos unidades y a Cipo con tres, aunque el conjunto rionegrino ya tuvo fecha libre.

Una derrota condicionará a cualquiera de los dos con vistas a lo que viene. Por ahora, ambos están afuera de la zona de clasificación para los cuartos de final, donde irán los primeros cuatro de esta instancia que tiene ocho capítulos. En ese sentido, tanto Duilio Botella como Daniel Cravero hablaron con LMNeuquén en la previa e identificaron este partido como una final.

“Nosotros lo pensamos como una final, para nosotros una final porque necesitamos ganar porque tenemos aspiraciones de meternos en la Copa Argentina, fundamentalmente, como objetivo, y queremos estar en la pelea”, aseguró Botella y su colega opinó "ahora son todos partidos finales".

cravero giani.jpg

Un detalle no menor es la superficie de la cancha, que es las única artificial de la categoría.

“Un partido muy difícil, yo creo que si vos me preguntabas antes del sorteo dónde no quería ir, el único lugar que no quería ir era Rincón y jugar en otra cancha, pero bueno, hay que jugar ahí”, afirmó Cravero.

El Albinegro realizó sus practicas en la semana en sintético, todas en el predio Área 22, para familiarizarse con el suelo: “Los mismos jugadores me manifiestan que no les gusta mucho, pero no hay otra cosa. Tenemos que ir, tratar de dar lo mejor y de sacar un resultado que es lo que queremos”.

"Son así los partidos, y más en la cancha nuestra que es chiquita, que la pelota pica un montón. Nosotros necesitamos ganar y vamos a salir a buscar el triunfo”, comentó Botella.

botella rincón entrena 2 Botella y sus dirigidos viajaron para el inicio de un nuevo desafío.

Cómo llegan y las posibles formaciones

En cuanto a los equipos, Rincón no tendrá al experimentado volante central recién llegado Emanuel Giménez ni tampoco al lateral izquierdo Edgardo Díaz, que se perderá el resto del torneo. Ambos salieron lesionados luego de diferentes infracciones contra Olimpo.

La formación tentativa del local es con el Oso Sánchez en el arco; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga Calos Estévez y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Federico Moreno; Fernando Riquelme y Ramón Villalba.

Del otro lado, Cipo no tendrá disponible al expulsado Nicolás Parodi y su reemplazante saldrá de Ricardo Dichiara o Cristian Ibarra, que se lesionó en Monte Maíz y no jugó frente a Kimberley. El otro que podría volver es el capitán Yair Marín.

La probable del albinegro: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro o Marín, Jeremías Langa o Marín, Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Gonzalo Lucero; Leandro Vella: Ibarra o Dichiara.

Sin público visitante

Desde la dirigencia de Rincón emitieron un comunicado especificando que no se permitirá el ingreso de público visitante. Es sabido que algunos fanáticos de Cipo suelen hacerse presentes cuando el equipo juega fuera de casa, más allá de que no está permitido formalmente. Así ocurrió en la visita del albinegro a Monte Maíz para jugar con Argentino.

En este caso, desde la institución neuquina destacaron que habrá controles en las rutas y en la Ciudad Deportiva para cumplir con esa normativa.

El partido será transmitido por el streaming de Deportivo Rincón (passline.com) y también por Youtube con la productora Visión Fútbol. Las radios AM que siguen la campaña de ambos estarán presentes como en toda la temporada: AM550 La Primera y LU19 La Voz del Comahue.