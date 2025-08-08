El fuerte posteo de Marcos Rojo para despedirse de Boca: "Hay cosas que prefiero guardarme"

El defensor es nuevo jugador de Racing, pero antes de firmar con la Academia publicó una carta en sus redes sociales.

El posteo de Marcos Rojo tras firmar la recisión de su contrato con Boca dejó mucha tela para cortar. Mientras se realizaba la revisión médica para ser nuevo jugador de Racing , el futbolista subió un texto con un video a su cuenta de Instagram en el que agradeció a la gente y al mismo tiempo dejó en claro su enojo con la forma en la cual se dio su salida.

Rojo, de 35 años, compartió sus sentimientos en estos cuatro años y medio donde ganó algunos títulos en la institución de la Ribera y llevó varias veces el brazalete de capitán del club del cual es hincha. Pero al mismo tiempo aclaró que su ciclo en Boca no termina como él quiere y reconoció que cometió errores.

La frase más picante de todas fue "hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas". Sin nombrarlo, eso parece un palo muy fuerte para Juan Román Riquelme, la dirigencia y el actual entrenador Miguel Ángel Russo, quien ejecutó la decisión de que no jugara más pese a llevarlo al Mundial de Clubes.

El posteo completo

"Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitan durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué.

Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere.

Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.

Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos.

Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas.

Gracias por esta aventura inolvidable.

Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS".