Violencia en la tribuna y una piña tremenda en la final del básquet de Bahía Blanca

Olimpo le ganó a Napostá, pero la nota estuvo afuera de la cancha, donde dos hombres discutieron y hubo violencia física.

En las últimas horas, a través de las redes sociales, circularon los videos de los hechos de violencia ocurridos en Bahía Blanca . Un hombre golpeó a otro en las tribunas del estadio Osvaldo Casanova de esa ciudad, donde Olimpo y Napostá están disputando la final del certamen de primera división.

La contundencia de la piña que pegó Iván González, hermano de uno de los jugadores de Olimpo, al dirigente Mariano Iglesias . Según trascendió, este último le habría reprochado al primero por tirar una botella al campo de juego y allí llegó la agresión física. Las imágenes son más que contundentes.

El partido estuvo demorado 20 minutos y agresor fue detenido y retirado del estadio.

Napostá le ganó a Olimpo y el lunes se define el campeón.

Buscan prohibirle la entrada

El titular del Aprevide en Bahía Blanca, Walter Bertotto, declaró a Canal Siete de Bahía que se iniciaron los trámites para aplicar el derecho de admisión: “Fue inesperado. La cancha estaba llena y todo estaba en orden, pero surgió esta agresión. La Policía intervino enseguida y ahora haremos los trámites correspondientes para que esta persona no pueda ingresar a la cancha, al menos de manera provisoria”.

La final está empatada

Los incidentes mencionados se dieron durante el tercer cuarto de un partido caliente y de goleo bajo. Napostá prevaleció 60 a 52 y estiró la serie a un quinto partido que se disputará el lunes y definirá al campeón de Bahía Blanca.

En el aurinegro, regresó para este torneo Marcelo Piuma, el experimentado goleador que disputó la última Liga Federal para Independiente de Neuquén y que tiene muchos títulos en su haber.

La ciudad bonaerense es la capital nacional del básquet. Además de ser el lugar de origen de Manu Ginóbili y otros tantos talentos y entrenadores de estirpe internacional, tiene una liga local muy fuerte que mueve pasiones.

Las canchas se llenan no solamente en playoffs, sino también en muchos partidos de la fase regular.