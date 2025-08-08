Edifica Neuquén: el evento de la construcción y la infraestructura más importante de la Patagonia

El Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132, recibe una nueva edición del evento que busca transformar la industria.

Del 18 al 20 de septiembre se realizará la nueva edición de Edifica Neuquén 2025, el evento que busca transformar la industria de la construcción en la Patagonia. La exposición tendrá lugar en la ciudad de Neuquén , en el Domuyo , y contará con capacitaciones prácticas con certificación para operarios y profesionales, presentaciones de productos y servicios innovadores, disertaciones de referentes y especialistas del sector. También tendrá rondas de negocios público-privadas.

La ciudad de Neuquén volverá a convertirse en la sede de uno de los eventos más esperados del año por el sector de la construcción y la infraestructura. Se trata de la nueva edición de Edifica Neuquén, una de las exposiciones más importantes del país en su rubro. La jornada, que este año se desarrollará bajo el lema “Sinergia e innovación constructiva para un Neuquén en crecimiento”, tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo, emplazado en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén y su entrada será libre y gratuita.

El encuentro promete superar el éxito de su edición anterior - que reunió a más 45.000 visitantes y 130 empresas y marcas expositoras-, y consolidarse, así como uno de los epicentros nacionales de la obra pública y la innovación tecnológica. Edifica Neuquén será el escenario perfecto para invertir, crecer y conectar con quienes están liderando el futuro del país.

Edifica Neuquén (2)

Una plataforma para la innovación

Edifica Neuquén es mucho más que una exposición: es un hub de negocios, innovación y conocimiento. En esta nueva oportunidad contará con espacios al aire libre, sectores cubiertos, capacitaciones prácticas con certificación para operarios y profesionales, presentaciones de productos y servicios innovadores y disertaciones de referentes y especialistas del sector.

También habrá rondas de negocios público-privadas y experiencias culturales y artísticas con el fin de acercar la construcción a la ciudadanía. Desde grandes compañías desarrolladoras hasta estudiantes de carreras técnicas, todos tendrán un lugar.

Un epicentro federal con mirada internacional

Su convocatoria se extenderá a empresas, profesionales y gobiernos de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, así como a invitados y entidades de diferentes países.

El evento está dirigido a constructoras, empresarios, arquitectos, desarrolladoras inmobiliarias, ingenieros, instaladores, técnicos, consultores, diseñadores, aplicadores, proveedores de materiales, maquinarias y herramientas y a estudiantes de carreras afines.

Edifica Neuquén

Una oportunidad única de cara al futuro

El objetivo del evento es claro. Se trata de reunir a toda la cadena de valor del sector de la construcción en un único lugar, fomentando el intercambio de ideas, la capacitación técnica y las oportunidades comerciales. También, la meta será impulsar la sinergia entre las diferentes empresas ya que quienes participen podrán exhibir sus productos, generar negocios y conectarse con las principales figuras del sector. La exposición contará con espacios abiertos, domos cerrados y disertaciones de expertos internacionales.

Un polo que crece al ritmo de Neuquén

Con el impulso de la Obra Pública de la Provincia, el desarrollo Vaca Muerta y la expansión constante de edificaciones privadas, Neuquén se posiciona como una de las provincias con mayor crecimiento del país. Este panorama de crecimiento exponencial convierte a Edifica Neuquén 2025 en un imán para inversores, desarrolladores y empresas del rubro.

La apuesta por la infraestructura, la tecnología y la innovación convierte al encuentro en un evento estratégico para quienes buscan hacer crecer sus negocios en un entorno productivo y dinámico.

El real estate tendrá su espacio en Edifica 2025, con el lanzamiento de el Congreso Real Estate Neuquén, titulado: ¨Palpitando desarrollos en el corazón de Vaca Muerta¨, que contara con spikers y presencia de: Arq. Rodrigo Demarchi como moderador, Mauro Squillari de Acindar, y el cierre estará a cargo del prestigioso Arquitecto Damian Tabakman.

Edifica Neuquén (3)

Edifica Neuquén 2024: ¿cuál fue su impacto?

La primera edición de Edifica Neuquén contó con la presencia de empresas desarrolladoras, inmobiliarias, fabricantes de maquinarias y utilitarios, empresas de sistemas constructivos y viviendas, fabricantes de herramientas y materiales, empresas proveedoras y fabricantes de decoración, quienes exhibieron allí sus productos y servicios.

• Contó con más de 45.000 visitantes y más de 130 firmas expositoras y con la cobertura en medios regionales, nacionales e internacionales

• Estuvo presente el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

• Participaron organismos internacionales y cámaras binacionales

• Se llevó a cabo el lanzamiento de créditos y líneas de financiamiento provinciales

• La jornada fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Neuquén

• Fue tendencia en redes sociales durante los 3 días en los que se desarrolló

Edifica Neuquén (7)

¿Querés ser parte de esta nueva edición?

Las inscripciones para expositores y sponsors ya están abiertas. Participá de esta oportunidad única para mostrar, conectar y expandir tu marca. Quienes deseen ser parte pueden comunicarse al contacto oficial:

Teléfono: +54 9 299 4567290 (Marcos Galian – Productor/Comercializador)

Instagram: @edificaneuquend

Facebook: Edifica Neuquén

Sitio web: edificaneuquen.ar

Edifica Neuquén 2025 ya está en marcha. Será el evento clave para ser parte del presente y futuro de la construcción, la infraestructura y el desarrollo tecnológico en la Argentina.