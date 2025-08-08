No va más: Marcos Rojo aceptó la rescisión de contrato y en Boca ya lo despiden

Se terminó la aventura de Marcos Rojo en Boca . Luego de una larga negociación con tensiones en el medio las partes finalizarán su vínculo de forma abrupta ante la decisión del club de apartarlo del plantel al considerar que no tendrá un rol protagónico en el plantel.

Si bien el jugador había rechazado una primera propuesta del club para rescindir , el defensor paró la pelota, analizó la situación con calma y se inclinó por romper el vínculo para buscar un nuevo club e intentar continuar con su carrera futbolística. Según trascendió el jugador habría aceptado irse a cambio de liquidar el contrato que lo unía hasta fines de diciembre del corriente año y cobrar hasta el último día trabajado, es decir hasta el jueves.

Lo cierto es que en el xeneize no iba a ser prioridad y la relación con el hincha se ha mostrado tensa con el paso de los días debido al rendimiento del jugador que a veces se veía afectado por las expulsiones evitables que concretaba en diferentes partidos y por las reiteradas lesiones. Desde su llegada a la institución en condición de libre durante 2021, el jugador disputó 119 partidos , donde anotó nueve goles y levantó cuatro títulos títulos en Boca (Copa Argentina 2019-20, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022).

Rojo.jpg Marcos Rojo

Ahora Rojo deberá buscar un nuevo club en su carrera y tiene la posibilidad aún de unirse a un club que dispute Copa Libertadores ya que los plazos para incorporar de los clubes que jueguen este certamen cierran este viernes. Entre los rumores apareció el nombre de Racing como futuro club del jugador pero no trascendió que se haya hecho una oferta formal por el futbolista. Sin embargo, a pesar de la resistencia de muchos hinchas, Estudiantes de La Plata podría ser una opción.

Cristian Lema, otro de los colgados, despidió a Rojo

El defensor del xeneize publicó en su historia de Instagram una foto con el defensor con paso por el fútbol europeo donde se los ve abrazados y sumó una canción al posteo que llamó la atención por las frases que expone: Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo… Y jodimos tantas cosas, a veces cuesta entendernos, pero quiero a mis amigos aunque no estemos de acuerdo…“.