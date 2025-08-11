Inició la obra de pavimentación de una arteria estratégica que conectará la ciudad con Autovía Norte

La arteria es estratégica para el tránsito de la ciudad, ya que conecta la Autovía Norte con el microcentro. Traerá alivio al flujo de la rotonda de Casimiro Gómez.

El intendente Mariano Gaido encabezó el inicio de la obra de pavimentación de la calle República de Eslovenia, una arteria estratégica que conectará la Autovía Norte con el interior de la ciudad. Lo acompañaron la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza , y el secretario de Planificación y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola .

La nueva avenida forma parte del ambicioso Plan Orgullo Neuquino , una iniciativa que contempla el diseño y ejecución de 25 avenidas para mejorar la circulación y accesibilidad en distintos puntos de la capital provincial. “Esta obra es clave para descomprimir el tránsito en la rotonda de Casimiro Gómez, que suele congestionarse en horas pico. Además, permitirá un ingreso directo hacia la futura Avenida Los Paraísos”, explicó Gaido.

El jefe comunal también destacó el esfuerzo financiero del municipio en un contexto de recorte nacional: “La Avenida Los Paraísos iba a ser ejecutada por Nación, pero ante el parate de la obra pública nacional, decidimos avanzar con fondos municipales, gracias al superávit de nuestras cuentas. Esta nueva vía complementa ese trabajo y nos acerca a la ciudad de los 15 minutos que estamos construyendo”.

Obra pública

Neuquén capital experimenta un crecimiento sostenido en su parque automotor, con un aumento superior al 7% entre 2023 y 2024. Este incremento se traduce en una presión constante sobre las vías existentes, especialmente en zonas industriales y de acceso rápido. Según el Sistema de Monitoreo Vehicular de la Municipalidad, puntos como Ruta 22 y Primeros Pobladores registran un promedio diario de 14.923 vehículos ingresando a la ciudad, mientras que el egreso por la rotonda de Casimiro Gómez alcanza los 40.757 autos por día. En otro sector clave, el puente Dr. Raúl Alfonsín contabiliza más de 11.600 ingresos diarios.

A pesar de este crecimiento, la capital neuquina logró reducir los siniestros viales en un 15% gracias a la implementación de cámaras inteligentes, tótems y pórticos de control. Sin embargo, la tasa de mortalidad en accidentes sigue siendo preocupante: Neuquén supera la media nacional con 9,2 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes, lo que refuerza la necesidad de obras que ordenen y agilicen el tránsito.

Una obra pensada para el alto tránsito

Desde el área técnica, Nicola detalló que la obra contempla 22 cuadras de pavimento, distribuidas en 1.200 metros lineales. “Es una colectora de la Autovía Norte, diseñada junto a la Provincia para reorganizar los accesos a la ciudad. Tendrá un diseño especial para soportar alto tránsito, especialmente por su cercanía al Parque Industrial”, señaló.

nicola

Actualmente se están finalizando los trabajos de cordón cuneta y preparación del suelo. Según estimaciones oficiales, la obra estará lista en 30 días. Además, se proyecta un nuevo cruce al este que conectará la rotonda de Casimiro Gómez con la margen sur de la Autovía, ampliando las opciones de ingreso y egreso para los barrios del norte y el sector industrial.

Compromiso ciudadano

Por su parte, la ministra Corroza valoró la continuidad de las obras en un contexto económico adverso: “La Municipalidad de Neuquén no dejó de ejecutar obras. Nuestro trabajo es brindar soluciones concretas a los ciudadanos y ciudadanas. Esta avenida no solo mejora la conectividad, sino que también representa una decisión política de sostener el ritmo de inversión pública”.

La obra de República de Eslovenia se suma a una serie de intervenciones que buscan transformar la movilidad urbana en Neuquén. Con una planificación que combina eficiencia técnica y visión estratégica, el municipio apuesta a consolidar una ciudad más conectada, segura y sustentable.