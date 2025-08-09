Se le quemaron los papeles: el insólito motivo por el que Marcos Rojo no podría jugar en Racing

La AFA notificó a la Academia por una situación particular que lo privaría de jugar el torneo doméstico.

Finalmente la historia de Marcos Rojo tuvo una resolución rápida luego de haber confirmado que dejó Boca para sumarse al plantel de Racing que disputa Copa Libertadores. Con las despedidas a sus compañeros de su anterior club como también la revisión médica hecha, todo parecía que el central con paso de la Selección argentina jugaría en la Academia. Más allá de estas resoluciones hay una insólita situación que podría privarlo de jugar.

Cuando todo parecía avanzado para el elenco de Avellaneda, llegó un llamado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia el presidente del club Diego Milito. Es que el organismo encargado de regular al fútbol argentino l e comunicó que el jugador no podrá disputar el torneo doméstico pero si la Copa Argentina y la Libertadores .

La insólita situación surge ya que el jugador quedó libre después del 24 de julio a las 18, no respetando el límite impuesto por el reglamento. E l artículo 19.2.4 de AFA reza que para ser habilitado en un club durante el Clausura,el futbolista debe haber rescindido contrato previo a la fecha, Ante esta situación habría llamados entre las dirigencias y el jugador para intentar disolver la recisión y negociar una salida al problema.

El picante posteo de la esposa de Marcos Rojo tras su desvinculación de Boc

Finalmente, Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca este viernes por la mañana y, un rato después, se confirmó su llegada a Racing. Su salida del Xeneize, club en el que estaba desde 2021, contó con una despedida suya vía redes sociales bajo un fuerte mensaje.

También lo despidieron sus ahora ex compañeros y, entre todos esos textos, apareció el de su esposa, Eugenia Lusardo, quien salió a bancarlo con unas categóricas palabras.

"Estoy orgullosa de acompañarte en este camino. Te vas con la frente en alto como sos vos, leal y respetuoso", escribió a través de sus historias de Instagram Lusardo, pareja de Rojo desde hace más de diez años y con quien tiene tres hijas.

Luego, completó con más elogios hacia él y con un fuerte cierre: "Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante, los demás que la cuenten como quieran". Rojo, por su parte, reposteó la historia de su esposa, con quien se casó en diciembre del año pasado, y agregó un "te amo".

El mensaje de despedida de Marcos Rojo

A través de sus historias de Instagram, Marcos Rojo se despidió de Boca con un texto en el que resumió sus sensaciones acerca de haber estado en la institución Xeneize, cómo así también un balance de su paso por el club.

"Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitán durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que ustedes, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Sé que a veces, me equivoqué", expresó Rojo en sus redes sociales.

"Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere", siguió.

"Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos".

"Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos. Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas. Gracias por esta aventura inolvidable. Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS", cerró Rojo, sin mencionar a Juan Román Riquelme ni a la dirigencia, firmando con un simple "MR6".