El noble gesto de Leandro Paredes con un chico en Boca - Racing que no se vio en TV

En la previa al empate 1 a 1 entre Boca y Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura, Leandro Paredes fue protagonista de una tierna imagen que no fue captada por las cámaras de la transmisión oficial del certamen.

Resulta que el chico que lo acompañó en la salida de los equipos en La Bombonera se viralizó en redes sociales después de darle un regalo al jugador Xeneize campeón del mundo con la Selección.

El pequeño, en diálogo con TyC Sports, se mostró notablemente emocionado en la previa al encuentro por la oportunidad única que iba a tener. “Hoy salgo con los jugadores y aguante Boca”, describió con un gran entusiasmo. En esta misma línea, cuando le consultaron con quién iba a estar, comentó: “A Paredes. Le voy a decir que haga goles, no sé”.

image

Allí, también reveló que iba a intentar darle un regalo: “Le voy a regalar unos caramelos. Para que los coma con De Paul. Y le compartan a Messi, ojalá”. Las cámaras de TyC Sports capturaron el momento en el que el joven finalmente pudo conocer al campeón del mundo con sus propios ojos. Al chico se lo vio completamente emocionado y alegre después de que Paredes le diera la mano y le hablara.

El gesto de Leandro Paredes que enterneció a todo el mundo

En ese mismo instante, el chico le dio un pequeño papel, el cual el mediocampista de 31 años se lo guardó en las medias para no perderlo. Cuando el jugador de Boca se agachó para acomodarlo, las cámaras captaron al joven cantando a la par de los hinchas del Xeneize y deleitando el marco en la Bombonera.

“Sí, estuve con Leandro. Le di un versículo, no le pude dar los caramelos. Pero algo es algo. Me puse a llorar cuando entré al estadio, porque vi el recibimiento de Boca y me puse a llorar”, describió una vez volvió a las tribunas para vivir el clásico.

Por último, volvió a expresar su emoción por pisar el césped de la Bombonera y poder salir a la par de Leandro Paredes, quien le dejó un optimista mensaje para todos los aficionados del Xeneize: “No lo podía creer. Le di un abrazo y le dije que ponga huevo. Y me dijo que lo iba a dar todo para darnos orgullo a nosotros. Y nos dijo que sigamos creyendo en Boca que lo van a lograr”.