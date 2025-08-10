Increíble: Racing presentó oficialmente a Marcos Rojo sin nombrarlo

El central de 36 años, que firmó contrato por un año con el elenco de Avellaneda, también portará el dorsal 6 con una identificación muy particular.

Tras la polémica por su controvertida salida de Boca, Marcos Rojo fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Racing . Sin embargo, la Academia lanzó un comunicado con una curiosa particularidad: ocurre que omitieron colocar el apellido del defensor, jugando con la rivalidad con Independiente. El central de 36 años llegó al elenco de Avellaneda con el pase en su poder y bajo un contrato de un año, ligado a su productividad.

De hecho, el zaguero zurdo ya disfrutó de su primer entrenamiento ante las órdenes de Gustavo Costas , aunque no podrá disputar el Torneo Clausura . Ocurre que el ex Manchester United se sumó al plantel después del 24 de julio, jornada en la que cerró la ventana para llevar a cabo traspasos en el certamen doméstico: el artículo 19.2.4 indica como condición obligatoria que el futbolista inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha.

Por ello, el subcampeón con la Selección Argentina estará apto para disputar con el conjunto blanquiceleste la Copa Libertadores y la Copa Argentina. El próximo duelo será el próximo martes, cuando deba enfrentar a Peñarol por la ida de los octavos de final de la competición internacional, y el también carrilero estará en la lista de convocados . Rojo se había entrenado con normalidad en el Xeneize, aunque colgado por una discusión con Miguel Ángel Russo que lo obligó a abandonar la institución azul y oro.

Marcos ya es jugador del . El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa #Libertadores pic.twitter.com/Fp7Pp6mKsy

"Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores", escribieron en las cuentas de Racing. El arribo del ex Zenit se produjo por pedido expreso del DT campeón de la Sudamericana, quien había remarcado que, para poder pelear el torneo continental con los equipos brasileños, al plantel le hacía falta cierta "malicia".

Cuál será el nombre que Marcos Rojo tendrá en la camiseta

Si bien lucirá el clásico dorsal 6, lo cierto es que el nombre que portará en la casaca será muy particular. También haciendo referencia al clásico con el Diablo, figurará únicamente "Marcos R.". El número, por lo pronto, quedó vacante luego de que Nazareno Colombo pidió una modificación para tener el 23, y el crack surgido en Estudiantes de La Plata lo tomó como propio. El escándalo parece haber quedado atrás y el central tiene todo listo para hacer su debut en otro de los gigantes del fútbol argentino.