Gustavo Costas disparó contra el árbitro tras el empate entre Boca y Racing: "Pasó lo de siempre"

El DT de la Academia dejó entrever su calentura tras la falta que cobró el juez sobre el final del clásico, y que terminó en el tanto de Milton Giménez.

Racing no pudo sostener la victoria en el clásico ante un Boca malherido, que empató con un tanto de Milton Giménez sobre el final. Sin embargo, en la Academia estallaron por el arbitraje de Nicolás Ramírez , quien omitió cobrar una falta previa a la igualdad del Xeneize. Por ello, Gustavo Costas , siempre encendido, tiró varias bombas durante la conferencia de prensa posterior al compromiso y aseguró que el elenco azul y oro fue favorecido.

" En el segundo tiempo pasó lo de siempre, foul, foul, foul... Para poder ganar un partido tenemos que hacer dos o tres goles", sostuvo el entrenador campeón de la Copa Sudamericana, que suele estar con la guardia alta ante cada encuentro del conjunto de Avellaneda. Posteriormente, el estratega redobló la apuesta y advirtió que la infracción previa a la conquista del local no debió haber sido sancionada: "El del final no fue. No es que lloramos, nos cobraron 19 faltas contra 6 ".

Al mismo tiempo, el técnico profundizó sus críticas contra el encargado de impartir justicia, al que ya tenía apuntado: "Contra independiente y el mismo juez, 18 contra 2. Te van metiendo atrás. Nos amonestó a todos, 6 o 7 jugadores . Tenemos que hacer muchos goles para ganar un partido, eso está muy claro". De todas formas, se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos: "En el primer tiempo nos faltó la definición porque llegamos y generamos. Tomamos malas decisiones adentro del área".

Gustavo Costas habló en conferencia de prensa sobre el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en La Bombonera, cuestionó la cantidad de faltas sancionadas a favor del Xeneize y dejó en claro que la infracción del gol de Giménez NO fue tal... pic.twitter.com/oRqA3Lm2SK

A su vez, el orientador remarcó que tiene previsto modificar el 11 de cara al pleito contra Peñarol, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo el próximo martes a partir de las 21.30 en Uruguay: "Vamos a rotar, son solo 48 horas para recuperarnos. No es mucho, es muy difícil. Por eso los cambios de Maravilla Martínez, el ingreso de Santiago Solari que venía de una lesión. Tratamos de no cambiar tanto porque cuando lo hicimos nos fue mal, fuimos aprendiendo. Pero tenemos martes, viernes y de nuevo martes”.

Cambeses también estalló contra Nicolás Ramírez

Facundo Cambeses, que hoy actuó como arquero titular ante la ausencia por lesión de Gabriel Arias, también se despachó contra el colegiado en zona mixta: "Sabíamos que era una cancha difícil. Vinimos, nos plantamos como hacemos en todas las canchas. Queda la bronca por cómo se dio el resultado". Asimismo, aclaró: "Yo la veo desde el arco y, para mí, no es foul la del gol de ellos". Por último, disparó: "Sabemos cómo es, lamentablemente. En estas canchas te van llevando con las chiquititas y se hace difícil. Por eso da mucha bronca".