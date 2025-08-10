La primera imagen de Marcos Rojo como jugador de Racing

El ex Boca ya participó del primer entrenamiento en la Academia a la espera de la presentación oficial.

Marcos Rojo cambió el chip por completo , dejó atrás su paso por Boca y ya merodea por las instalaciones de Racing tras acordar de palabra un contrato y a la espera de hacer oficial públicamente la contratación. Este domingo el experimentado defensor fue visto ingresando al estadio Cilindro de Avellaneda.

A casi un día de haberse disputado el encuentro entre el xeneize, su ex club, y la Academia , el actual, el defensor ingresó al predio para participar del entrenamiento matutino. Solitario pero sonriente y con saludo para la prensa apostada en el lugar como también el personal de seguridad que le permitió el ingreso.

Rojo ya está bajo las órdenes del entrenador Gustavo Costas que podrá contar con él solo para disputar Copa Libertadores y Copa Argentina debido a una reglamentación de AFA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1954517374100550062&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ MARCOS! Así ingresó Rojo al Cilindro de Avellaneda, para su primer entrenamiento con RACING pic.twitter.com/UurnrS5rvc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2025

Se le quemaron los papeles: el insólito motivo por el que Marcos Rojo no podría jugar en Racing

Finalmente la historia de Marcos Rojo tuvo una resolución rápida luego de haber confirmado que dejó Boca para sumarse al plantel de Racing que disputa Copa Libertadores. Con las despedidas a sus compañeros de su anterior club como también la revisión médica hecha, todo parecía que el central con paso de la Selección argentina jugaría en la Academia. Más allá de estas resoluciones hay una insólita situación que podría privarlo de jugar.

Cuando todo parecía avanzado para el elenco de Avellaneda, llegó un llamado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia el presidente del club Diego Milito. Es que el organismo encargado de regular al fútbol argentino le comunicó que el jugador no podrá disputar el torneo doméstico pero si la Copa Argentina y la Libertadores.

La insólita situación surge ya que el jugador quedó libre después del 24 de julio a las 18, no respetando el límite impuesto por el reglamento. El artículo 19.2.4 de AFA reza que para ser habilitado en un club durante el Clausura, el futbolista debe haber rescindido contrato previo a la fecha, Ante esta situación habría llamados entre las dirigencias y el jugador para intentar disolver la recisión y negociar una salida al problema.