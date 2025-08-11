Deportes La Mañana ciclista Un ciclista argentino fue descalificado tras ganar la dorada en los Juegos Panamericanos Junior y explotó contra la organización

Se trata de Mateo Kalejman que ganó la prueba pero fue descalificado en la prueba contrarreloj de ciclismo en ruta.







Los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción trajeron polémica con una conflictiva situación donde un ciclista argentino fue descalificado tras haber ganado la primera dorada con una marca contundente en la prueba. Se trata de Mateo Kalejman, quien en la prueba contrarreloj de ciclismo en ruta cruzó la meta primero con un tiempo de 47:38.82. Sin embargo por orden de la organización el registro fue en vano.

Es que fue descalificado tras haber sido acusado de una irregularidad en su bicicleta al afirmar que la altura del asiento no estaba en los parámetros permitidos para la jornada a pesar de que el corredor afirma que cumplía con las exigencias: "Super decepcionado con los comisarios más que nada. Es una vergüenza total lo que me han hecho siendo que me perjudica totalmente tener el asiento en otra posición, no me beneficia en nada. Me lo midieron cinco veces antes de salir por un reclamo de Colombia y estaba en perfecta condiciones, salí con la bici en medida. Sin palabras"

Sumado a esto el argentino profundizó su reclamo a los comisarios: "Ellos mismos me permitieron. Hasta el propio ciclista colombiano que están dando como ganador dice: ‘¿Cómo me van a dar el oro a mí si me ha sacado 1 minuto y 31 segundos?’. Es algo inimaginable y muy injusto. No se que pasará, pero es una vergüenza total".