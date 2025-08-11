El arbitraje de Fernando Espinoza y la insólita expulsión de Abiel Osorio por simular contra Riestra

El delantero de Defensa y Justicia marcó el tanto del triunfo ante el Malevo, pero se fue expulsado por el polémico juez.

Una vez más, el árbitro Fernando Espinoza se hace notar y es protagonista de una polémica. Ocurrió en la victoria de Defensa y Justicia sobre Deportivo Riestra , en el cierre de la cuarta fecha de la Copa de la Liga en su versión Clausura. El único tanto de la tardenoche en Florencio Varela lo anotó Abiel Osorio desde el punto del penal, pero después el delantero vio la roja de manera insólita.

El Halcón intentó por todos lados pero el gol no llegaba. Recién pasando el minuto 42 del segundo tiempo, un desborde y centro de Agustín Hausch terminó pegando en la mano de Milton Céliz . Espinoza no sancionó la pena máxima, pero fue llamado desde el VAR por Lucas Novelli y finalmente cobró penal a instancias de la tecnología.

Osorio se hizo cargo de la ejecución, abrió el pie derecho y le cambió el palo al arquero Nacho Arce. En el festejo, el delantero de Defensa y Justicia se sacó la camiseta y fue correctamente amonestado por el árbitro.

OSORIO ABIEL

Hasta ahí era un partido sin estridencias de Espinoza, uno de los árbitros más cuestionados del fútbol argentino, que suele tener polémicas y errores en todos los cotejos que le designan.

Ya en tiempo adicionado, el colegiado decidió sacarle la segunda amarilla al goleador de la noche por una supuesta simulación. Osorio intentaba recibir la devolución de un compañero en el campo rival y el defensor de Riestra levantó el codo para frenarlo.

Si bien pudo existir alguna exageración, la infracción fue del jugador de la visita, pero el árbitro no solo cobró la falta al revés sino que expulsó a quien la había recibido.