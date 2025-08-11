Manu, enorme: el neuquino Turone es medalla de Plata en los Juegos Panamericanos Junior

El pibe neuquino tuvo un gran desempeño con su BMX, le pasó muy cerca la victoria y sumó una presea para la delegación nacional en Asunción.

La primera gran noticia para el deporte regional en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción se dio este lunes con la medalla de Plata de Manu Turone , que se quedó con el segundo puesto en BMX Freestyle. El neuquino de 17 años mostró su talento en la capital paraguaya, donde tras ganar la clasificación obtuvo un puntaje de 83,67 en la primera pasada de la final y 91.00 en la segunda.

Turone completó su actuación con una gran performance que le permite seguir creciendo en su carrera. Finalizó detrás del colombiano Saúl Hernández (92,67 como puntaje más alto) y delante del brasileño Davi Gibim.

El ganador de la dorada sufrió una caída en la final, pero los jueces consideraron que en la otra pasada mostró el mejor nivel gracias a un back flip , uno de los movimientos más arriesgados de la disciplina.

De todas formas, el logro del neuquino le da buenas perspectivas para seguir compitiendo a nivel internacional.

"Estuvo muy buena, muy fuerte el nivel. Estuvo muy bueno competir con chicos de mi edad con tan alto nivel. Después de esto vuelvo a Neuquén a entrenar de vuelta. Me acuerdo de mi papá que está acá y de mi mamá que me estuvo viendo y de toda mi familia, mis hermanos y mi abuela", dijo Manu tras subirse al podio.

manu turone medalla de plata asunción-foto sergio dovio (6) Fotos: Sergio Dovio

Manu Turone es uno de los cinco neuquinos que integra la delegación nacional en Asunción, donde se realiza la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior.

El joven forma parte del grupo de 338 atletas (172 varones y 166 mujeres) que busca mejorar el sexto puesto de Cali 2021, donde se hizo el Panamericano Junior por primera vez.

manu turone medalla de plata asunción-foto sergio dovio (4)

Silva también tiene chances de medalla

El otro de los neuquinos que ya empezó a competir es Esteban Silva (foto). Este martes, el representante de la provincia se metió entre los mejores de su disciplina y competirá con un representante de Bermudas por la medalla de Bronce.

Los Panamericanos Junior arrancaron el pasado 9 de agosto y se extenderán hasta el sábado 23 del mismo mes.