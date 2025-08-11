Biguá fue imparable, salió campeón del Regional y jugará la Liga

El equipo de la costa capitalina derrotó a Centro Español en el segundo punto de la serie y festejó el título del básquet femenino en El Nido.

Con una gran campaña, en la que fue de menor a mayor, Biguá se consagró campeón del Regional de básquet femenino y logró el boleto para jugar la Liga Nacional. El equipo de la capital neuquina no dejó dudas en los playoffs, donde no perdió un solo partido y mostró toda su jerarquía ante los rivales que le tocaron.

El domingo por la noche se impuso con notable autoridad a Centro Español por 79 a 59, un marcador que reflejó las diferencias que se notaron en el juego durante casi toda la final.

Después de imponerse como visitante en El Templo el viernes previo, las dirigidas por Rubén Jaime metieron un parcial de 29 a 4 en el primer cuarto que sería decisivo. Las gallegas después dieron pelea y ganaron los siguientes dos cuartos, pero la distancia ya era demasiado grande.

Biguá dominó el juego en los dos costados, con una defensa que le permitió construir el ataque con más tranquilidad que sus rivales y menos presión para definir.

Apoyadas en el liderazgo de sus goleadoras, Valeria Fernández (17 puntos y 10 asistencias) y María Agustina Jourdheuil (21 puntos y 14 rebotes), las locales fueron ampliamente superiores. La otra en doble dígito fue Lorena Campos (12), en un equipo donde todas las jugadoras tuvieron minutos y diez de las doce de la plantilla lograron anotar.

capitana bigua

Español hizo varios intentos por volver al partido, pero el mal primer cuarto dejó a las visitantes muy lejos de la remontada. Natassja Kolff (14 y 14 rebotes), Valentina Numa (13) y Florencia Ortíz Pérez (12) fueron las mejores del equipo de Plottier, algo que se repitió todo el torneo.

Al igual que en la serie semifinal contra Independiente, las locales impusieron su calidad individual y colectiva para ganar en terreno ajeno y en el propio, y así quedarse con el título y festejarlo con su gente.

Biguá jugará la Liga

Ahora, se vienen más desafíos para un equipo que está armado con intenciones de seguir consiguiendo cosas importantes. Con esta consagración, Biguá adquirió mediante la vía deportiva el derecho de jugar la próxima Liga Nacional Femenina. Afrontar el desafío no es sencillo por lo que implica la parte económica, pero desde el club capitalino tienen la decisión tomada.

El conjunto verde compartirá torneo con Independiente de Neuquén, que ya tenía ganado su boleto por salir campeón de la Liga Federal el año pasado.

La apuesta de varios clubes de la región por el básquet femenino los llevó a incorporar jugadoras de jerarquía y eso se plasma en que dos equipos de la provincia disputarán el máximo certamen en su próxima edición.

La Liga Nacional tiene como fecha de inicio el 4 de octubre, con lo cual el club tiene siete semanas para prepararse desde lo deportivo y logístico.