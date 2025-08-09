Básquet femenino: Biguá le ganó a Español y está a un paso del título en el Regional

Las capitalinas fueron claramente superiores en Plottier y buscarán ser campeonas en casa este domingo.

Con una sólida victoria de comienzo a fin, Biguá se puso arriba en la final del Regional de básquet femenino y quedó a un paso de consagrarse campeón del certamen, que se jerarquizó notablemente para esta edición. Fue 75 a 57 para las dirigidas por Rubén Jaime, que en el Templo impusieron su juego y efectividad sin atenuantes ante Centro Español.

La visita sacó diferencias en el cierre del primer parcial y desde allí fue creciendo en confianza y estirando ventajas, con una rotación que funcionó mejor que la de su rival.

El conjunto capitalino tuvo una actuación colectiva casi sin falencias en los dos costados. Neutralizó las principales vías de gol de las gallegas y adelante repartió el juego a tal punto que tuvo a cinco jugadoras por arriba del doble dígito.

biguá español femenino

Valeria Fernández fue la figura con 22 puntos y 7 rebotes, mientras que María Agustina Jourdheuil también se destacó con 14 puntos y 13 recobres. Clara Della Rosa Colombo sumó 13 unidades, Lorena Campos 11 y Martina Gutiérrez 10.

En las locales, Florencia Ortíz Paéz anotó 11 y Natassja Kolff sumó 10 con 12 rebotes, siendo las de mayor goleo de su equipo.

Este domingo, a las 20 en El Nido de la capital neuquina, Biguá buscará consagrarse campeón con una victoria. Las de Plottier irán por la hazaña que implicaría ganar como visitante y devolver la serie a un tercer y decisivo cotejo en El Templo.