Regional de básquet femenino: Centro Español dejó en el camino a Pacífico y definirá el título con Biguá

Las gallegas derrotaron a las Decanas en el juego decisivo disputado el miércoles por la noche y enfrentarán a las de la capital en la final.

El básquet femenino entra en etapa de definiciones con la serie decisiva del Regional. Centro Español se impuso a Pacífico en El Templo, en el tercer y último encuentro entre ambas, y así clasificó a la final del certamen, donde lo esperaba Biguá . El equipo dirigido por Charly Sepúlveda se impuso 74 a 62 sobre las Decanas y así hicieron pesar su mejor ubicación en la fase regular.

A diferencia de los otros dos cotejos de la serie, las de Plottier impusieron condiciones y no hubo tanta paridad. El 20-12 del comienzo fue fundamental para que Español pudiera manejar los tiempos del partido, en una noche en la que tuvo más variantes que su rival.

Florencia Ortiz Páez fue la máxima anotadora de las Gallegas con 17, mientras que Natassja Kolff (15 y 17 rebotes), Lucía Ballari (13 puntos) y Valentina Numa (10 y 10) aportaron mucho en los dos tableros.

Además, Numa fue la autora del doble decisivo sobre la chicharra en el primer punto de la serie.

CEP-VS-DEPO-FEM-121

Paola Alegre (13) se destacó en la visita, que no pudo dar el golpe como visitante.

Se viene la final

Este viernes, desde las 21:30, Español será local de Biguá en el comienzo de la serie decisiva que arrancará en El Templo y también se resolverá al mejo de tres encuentros.

En el duelo capitalino, Biguá había ganado de punta a punta en El Nido y mantuvo el nivel como visitante para lograr el triunfo que le faltaba ante el joven plantel de Independiente de Neuquén.

Tras un comienzo parejo, en el segundo cuarto apareció la figura de la noche y encabezó a las visitantes a la victoria. Agustina Jordheuil marcó 19 puntos y bajó 13 rebotes. También se destacaron Clara Della Rossa (13) y Lorena Campos (10 puntos y 7 asistencias) en un Biguá que no dejó dudas con el 74 a 57 final.