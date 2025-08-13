Buena actuación de la neuquina Abril Garzón en los Panamericanos Junior

La representante de la provincia llegó en el cuarto lugar junto a sus compañeras en el ciclismo de persecución por equipos.

Abril Garzón es de Huinganco y fue la tercera de las seis deportistas neuquinas en competir en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Junto a sus compañeras Julieta Benedetti, Ludmila Aguirre y Bianca Tempestini estuvieron muy cerca de lograr la medalla de Bronca y finalizaron en el cuarto puesto en persecución en pista por equipos.

No fue la única participación para Abril, ya que el viernes 21 se presentará en la carrera madison en pista, buscando llegar lo más lejos posible y seguir sumando experiencia.

En el comienzo de los Panamericanos Junior, Manu Turone le dio la primera medalla a Neuquén obteniendo la de Plata y al día siguiente Esteban Silva obtuvo la de Bronce en tiro con arco en la especialidad de recurvo individual.

Abril Garzón y Esteban Silva, este año además, fueron los ganadores del concurso Alentando el Deporte, promovido por la secretaría de Deportes de la provincia en conjunto con Vista Energy y Fundación Laureus, en una iniciativa que premia la formación de valores a través del deporte.

Cómo siguen los neuquinos

Luego de dos medallas y un cuarto puesto, la expectativa por lo que puedan hacer los neuquinos que quedan en competencia se mantiene.

El cutralquense Fausto Inostroza en dupla con el misionero Marcos González, tendrá su estreno el lunes 18 a las 10 en el estadio Pynandi.

Por su parte, el levantador de peso olímpico, Benjamín Turner, quien el año pasado fue campeón Panamericano Sub-17 en el certamen que se realizó en Guayaquil (Ecuador), estará participando en la categoría 79 kilos. La competencia se desarrollará en el predio de la secretaría Nacional de Deportes el jueves 21 desde las 12.

La última deportista en salir a pista será la zapalina Giuliana Baigorria, quien competirá en el lanzamiento del martillo, el viernes 22 a las 17 en el estadio de atletismo del Parque Olímpico Paraguayo.