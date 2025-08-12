Esteban Silva logró el Bronce y sumó otra medalla neuquina en los Panamericanos Junior

El pibe neuquino derrotó a Roberts, de Bermudas, en el duelo por el tercer puesto y así se subió al podio en arquería.

La actuación de los deportistas neuquinos en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción está dando qué hablar. Luego de la medalla de Plata de Manu Turone en BMX el lunes, este martes llegó la segunda presea de un representante de la provincia en la capital de Paraguay. Se trata de Esteban Silva , que también había comenzado en buena forma su desempeño en arquería y este martes concretó el objetivo de subirse al podio.

Silva se destacó en las pruebas de tiro con arco recurvo individual y prevaleció sobre Roberts, su rival oriundo de Bermudas, con quien definió la medalla de Bronce y al que derrotó 6 puntos a 2.

Cristian García, de Guatemala, se quedó con el Oro, mientras que Andrés Hernández, de Colombia, fue medalla de Plata.

"Es un sueño cumplido, es algo que lo venía pensando mucho tiempo. Alegría pura, la verdad", comenzó diciendo el nacido en Plottier a Sergio Dovio, en exclusiva para LMNeuquén.

"Fue una competencia bastante ajustada, hubo buenas flechas y se me dieron los tres sets que necesitaba para ganar", describió.

Su problema de salud y la arquería

Una dificultad cardíaca lo obligó a Esteban a cambiar de vida y en esa modificación de hábitos encontró esta disciplina tan particular y precisa. "Fui adaptándome a un estilo de vida nuevo. Es un cambio muy importante. Tenía 12 años cuando pasé de estar corriendo por la plaza todo el tiempo a tener que hacer una vida más sedentaria, más quieta y encontré este deporte", contó Silva.

"Es un problema en el corazón, es un puente cardiovascular congénito que cuando mi corazón se esfuerza mucho, deja de irrigar. Me podía generar un problema grave a futuro y lo ideal es llevar una vida más tranquila. En situación de competencia a veces sentís el corazón a mil, pero a comparación de básquet fútbol y otros es mucho más tranquilo", aclaró.

Esta disciplina es muy demandante desde varios aspectos y cada paso adelante se festeja el doble. Más allá de su juventud, el neuquino se muestra muy seguro. "Uno tiene su rutina de pensamiento para hacer un buen disparo. Lo repaso antes de disparar y confío en lo que se hacer", dijo.

Apenas terminada la competencia, no se olvidó de los suyos: "Le dedico esto a Damián, que es mi entrenador y lo tengo acá al lado. Nos rompimos el lomo entrenando. A mi familia, que siempre ha estado a mi lado en este camino deportivo y a todas esas personas que me acompañan en este deporte, que es muy exigente económica y mentalmente. También a mis abuelos, que seguramente me han estado viendo y sin ellos no estaría acá parado tampoco, me han ayudado muchísimo".

Su próximo objetivo son los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario y luego le apuntará a la clasificación olímpica en Lima, para 2027.

El joven de apenas 19 años también había participado de la competencia por equipos, donde llegó a cuartos de final con el combinado argentino, que también integró su colega Bruno Nunzi.