Después del escándalo contra Cipo, Cristian Rubiano será árbitro del partido de Deportivo Rincón

Salieron los horarios y las designaciones para la próxima fecha del Federal A en la zona Campeonato y siguen los papelones.

En medio de un Federal A que navega entre las sospechas y las certezas de cosas que están a la vista, Cipo y Deportivo Rincón afrontarán la sexta fecha de la zona Campeonato con un factor en común: Cristian Rubiano. El mismo árbitro que viene de u na tarea muy polémica e incidió en el empate entre el local y Villa Mitre en La Visera , será el encargado de pitar en el partido del León ante Kimberley de Mar del Plata el próximo domingo a las 15.

Será el primer partido de Rincón tras la salida de Duilio Botella, el técnico que fue echado de su cargo después de la derrota ante Argentino de Monte Maíz. Pablo Castro ya está trabajando nuevamente como interino.

Por su parte, el juez de línea Martín Nardelli, que le anuló un gol a Cipo cuando Andrés Almirón estaba más de un metro habilitado, estará con el banderín en el choque entre Círculo Deportivo y Juventud Unida Universitario de San Luis, por la sexta fecha de la zona A de la Reválida.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (32) Omar Novoa

En cuanto a Cipo, los pronósticos arbitrales no son los mejores, ya que el domingo a las 15 visitará a Costa Brava en General Pico y con César Ceballo como juez, uno de los tantos colegiados que ha edificado un prontuario cuestionable en la categoría.

Esta vez, los partidos de la zona A de la segunda fase se juegan todos el domingo. A las 15:30, Villa Mitre será local de Argentino de Monte Maíz en Bahía Blanca, mientras que Ciudad Bolívar recibirá a Olimpo en duelo de favoritos y a la misma hora.

Atenas de Río Cuarto, que es uno de los tres invictos en esta instancia del grupo, tiene fecha libre.