Fuertes nevadas en la cordillera: pasos fronterizos cerrados y precaución en las rutas

Por las intensas nevadas y ráfagas de viento en la cordillera, Vialidad Nacional cerró dos de los pasos fronterizos más elegidos para cruzar a Chile.

La llegada de fuertes nevadas a la zona cordillerana afectó a los principales pasos fronterizos que conectan la provincia de Neuquén con Chile . Según informó Vialidad Nacional, los cruces Pino Hachado y Cardenal Antonio Samoré permanecen cerrados.

Según indica el informe meteorológico, las temperaturas en localidades de la cordillera —como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Chapelco y Junín de los Andes— rondarán los 0°C o incluso bajo cero, con posibilidad de nevadas intensas. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 78km/h.

En las últimas horas, se registraron nevadas a lo largo de todo el corredor de la ruta 43 Norte , desde Huinganco hasta Varvaco. En sectores del llano, incluyendo Andacollo y Las Ovejas, la nieve se hizo sentir con mayor intensidad.

"Por el momento las rutas se encuentran transitables, pero con extrema precaución. Estas condiciones, según el servicio meteorológico van a permanecer hoy y parte de mañana", expresó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz. En cuanto al viento, precisó que las ráfagas más fuertes registradas hasta el momento fueron de 77 km/hs a las 11:20 de la mañana, en la ciudad de Zapala.

Pasos fronterizos comprometidos

En este contexto, Vialidad Nacional informó que el paso internacional Pino Hachado, uno de los más utilizados para viajar a Chile, permanece cerrado e intransitable durante el resto de la jornada de este jueves, debido a que la calzada está cubierta de hielo y nieve.

La situación es similar en el cruce Cardenal Antonio Samoré, que también se encuentra cerrado. Aunque el personal de vialidad trabaja en el lugar, las intensas nevadas provocaron que el centro de frontera chileno solicitara el cierre temporal.

Aunque el clima es desfavorable en toda la región y la mayoría de los pasos se encuentran inhabilitados, aún permanecen abiertos los pasos fronterizos de Icalma (de 08 a 19 para el egreso y hasta las 20 para el ingreso), Hua Hum (de 9 a 20) y Mamuil Malal (de 9 a 19).

"Por el momento las condiciones son totalmente normales a lo que es el invierno, pero con menor intensidad del lado argentino. Las mayores precipitaciones y nevadas se están dando con mayor intensidad del lado chileno", explicó Cruz.

Importante el uso de cadenas

Durante la temporada invernal, es obligatorio que todos los vehículos que circulen por rutas en zonas de montaña lleven y utilicen cadenas para nieve. Esta medida busca prevenir accidentes causados por deslizamientos o pérdida de control sobre superficies resbaladizas.

Aunque se recomienda practicar la colocación con anticipación, las autoridades compartieron una serie de pasos básicos para instalar las cadenas de manera segura y efectiva:

Estacionar el vehículo en una zona segura y plana.

Extender las cadenas centradas sobre la banda de rodadura del neumático.

Verificar que los ganchos metálicos queden orientados hacia la cubierta.

Avanzar unos centímetros para que la rueda se apoye sobre los eslabones.

Unir los extremos manualmente y ajustar los tensores.

Si no son autoajustables, volver a tensarlas después de recorrer unos metros.

Por otro lado, es importante recordar que las cadenas deben colocarse siempre en el eje que tracciona, ya sea delantero, trasero o en ambos en el caso de vehículos con tracción integral.