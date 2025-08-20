El clima en Neuquén

icon
11° Temp
58% Hum
Deportes
La Mañana Independiente

Violencia en Avellaneda: se suspendió Independiente - Universidad de Chile por incidentes muy graves

Hinchas visitantes arrojaron proyectiles, rompieron butacas e iniciaron un incendio. Los del Rojo invadieron la tribuna del equipo chileno.

Violencia en Avellaneda: se suspendió Independiente - Universidad de Chile por incidentes muy graves

El partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado este miércoles por la noche en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, se vio interrumpido por incidentes muy graves.

Durante la primera mitad y el entretiempo, los hinchas de la “U” arrojaron proyectiles hacia el sector local, rompieron butacas y dañaron la mampostería de la tribuna Pavoni Alta. Además, iniciaron un pequeño foco de incendio y lanzaron billetes a modo de provocación hacia la bandeja inferior donde se encontraban simpatizantes del equipo argentino.

Embed

La situación obligó a detener el inicio del segundo tiempo, cuando el encuentro estaba igualado 1 a 1. La terna arbitral, encabezada por el uruguayo Gustavo Tejera, demoró la reanudación mientras las fuerzas de seguridad intentaban desalojar a la parcialidad visitante.

Tras casi media hora de incidentes, el sector fue evacuado parcialmente. Al mismo tiempo, se registraron corridas y enfrentamientos en las inmediaciones del estadio, donde efectivos policiales utilizaron balas de goma para dispersar a los grupos que participaban de los disturbios.

Embed

El arquero y capitán de Independiente, Rodrigo Rey, tomó la palabra en medio de la incertidumbre y dialogó con los árbitros y el capitán de la Universidad de Chile, Charles Aránguiz. “Ellos tienen a su familia ahí”, señaló Rey, aludiendo a los familiares de los futbolistas chilenos que se encontraban en la zona afectada.

La organización del torneo y las autoridades de seguridad deberán definir las sanciones correspondientes, tanto para la parcialidad visitante como para la continuidad del encuentro, que quedó demorado en el arranque del segundo tiempo.

Embed

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso