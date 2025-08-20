Violencia en Avellaneda: se suspendió Independiente - Universidad de Chile por incidentes muy graves
Hinchas visitantes arrojaron proyectiles, rompieron butacas e iniciaron un incendio. Los del Rojo invadieron la tribuna del equipo chileno.
El partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado este miércoles por la noche en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, se vio interrumpido por incidentes muy graves.
Durante la primera mitad y el entretiempo, los hinchas de la “U” arrojaron proyectiles hacia el sector local, rompieron butacas y dañaron la mampostería de la tribuna Pavoni Alta. Además, iniciaron un pequeño foco de incendio y lanzaron billetes a modo de provocación hacia la bandeja inferior donde se encontraban simpatizantes del equipo argentino.
La situación obligó a detener el inicio del segundo tiempo, cuando el encuentro estaba igualado 1 a 1. La terna arbitral, encabezada por el uruguayo Gustavo Tejera, demoró la reanudación mientras las fuerzas de seguridad intentaban desalojar a la parcialidad visitante.
Tras casi media hora de incidentes, el sector fue evacuado parcialmente. Al mismo tiempo, se registraron corridas y enfrentamientos en las inmediaciones del estadio, donde efectivos policiales utilizaron balas de goma para dispersar a los grupos que participaban de los disturbios.
El arquero y capitán de Independiente, Rodrigo Rey, tomó la palabra en medio de la incertidumbre y dialogó con los árbitros y el capitán de la Universidad de Chile, Charles Aránguiz. “Ellos tienen a su familia ahí”, señaló Rey, aludiendo a los familiares de los futbolistas chilenos que se encontraban en la zona afectada.
La organización del torneo y las autoridades de seguridad deberán definir las sanciones correspondientes, tanto para la parcialidad visitante como para la continuidad del encuentro, que quedó demorado en el arranque del segundo tiempo.
