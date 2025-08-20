Salió el audio del VAR del polémico penal que le dieron a Racing contra Peñarol

Wilmar Roldán cobró la pena máxima sobre Maravilla Martínez, que luego el delantero cambió por gol para el parcial 2 a 1.
La intervención del VAR en el partido entre Racing y Peñarol, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, quedó en el ojo de la tormenta. Fue en el 3 a 1 en favor de la Academia, con el que el equipo de Gustavo Costas se metió en cuartos de final, donde enfrentará a Vélez.
Faltaba poco para el final, el cotejo estaba empatado, pero la serie favorecía a los uruguayos.
Adrián Maravilla Martínez sintió un contacto sobre sus espaldas y cayó desplomado. Wilmar Roldán sancionó penal y desde el VAR ratificaron la decisión.
"El jugador 17 se despreocupa del balón y tengo un antebrazo en la parte de atrás de la nuca y en el cuerpo. Es una carga por la espalda”, le dijeron al árbitro colombiano desde el VAR.
Nota en desarrollo.-
Te puede interesar...
Leé más
Tras los pasos de Franco Colapinto: el piloto argentino que acaba de firmar con Red Bull
Agónica e histórica clasificación de Patagonia al Regional Amateur
Tras la clasificación en la Libertadores, Vélez apartó del plantel a una de sus estrellas
-
TAGS
- VAR
- Racing
- Peñarol
- Wilmar Roldán
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario