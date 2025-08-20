El clima en Neuquén

Deportes
La Mañana VAR

Salió el audio del VAR del polémico penal que le dieron a Racing contra Peñarol

Wilmar Roldán cobró la pena máxima sobre Maravilla Martínez, que luego el delantero cambió por gol para el parcial 2 a 1.

La intervención del VAR en el partido entre Racing y Peñarol, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, quedó en el ojo de la tormenta. Fue en el 3 a 1 en favor de la Academia, con el que el equipo de Gustavo Costas se metió en cuartos de final, donde enfrentará a Vélez.

Faltaba poco para el final, el cotejo estaba empatado, pero la serie favorecía a los uruguayos.

Adrián Maravilla Martínez sintió un contacto sobre sus espaldas y cayó desplomado. Wilmar Roldán sancionó penal y desde el VAR ratificaron la decisión.

"El jugador 17 se despreocupa del balón y tengo un antebrazo en la parte de atrás de la nuca y en el cuerpo. Es una carga por la espalda”, le dijeron al árbitro colombiano desde el VAR.

Nota en desarrollo.-

