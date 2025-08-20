Quién es el jugador argentino que forma parte del XI ideal de la Premier League

Se celebraron los PFA Awards, la ceremonia en la que los jugadores de la liga inglesa premian a lo mejor de la temporada anterior.

Luego de que la propia organización de la Premier League ignorara a Alexis Mac Allister , fueron los propios jugadores de la liga inglesa quiénes incluyeron al jugador argentino dentro del XI ideal del 2025. Los PFA Awards premia a lo mejor de la liga más importante del mundo fútbol y allí fue galardonado el ex Argentinos y Boca Jrs.

En la 2024/25, Liverpool rompió con la hegemonía de cuatro años consecutivos del Manchester City y se consagró campeón de la Premier League. Y si bien Mohamed Salah fue el jugador más importante, Alexis Mac Allister tuvo una temporada fantástica, manejando los hilos del equipo Red desde el centro del campo.

La propia Premier League menospreció el impacto del mediocampista argentino, y lo dejó fuera de la lista de candidatos al mejor jugador de la temporada, donde sí aparecieron compañeros suyos como el mencionado Mo Salah, Virgil van Dijk y Ryan Gravenberch. Sin embargo, fueron sus colegas quienes se encargaron de poner a Alexis en el lugar que merece.

image

El argentino jugó 35 de los 38 partidos en la temporada, convirtiendo cinco goles y repartiendo otras cinco asistencias en Liverpool, y siendo el eje del fútbol para los de Anfield Road. A raíz de ello, en los PFA Awards, Alexis fue elegido como parte del Equipo del Año en la Premier League.

Los PFA Awards son otorgados por la Professional Footballers Association, una organización que reúne a futbolistas y colegiados, tanto actuales como retirados, de la Premier League, la FA Women’s Super League y las diferentes ligas inglesas de fútbol. Es decir, los ganadores de los premios son elegidos por los propios futbolistas, y es uno de los más importantes galardones en el fútbol inglés.

Los jugadores galardonados en los PFA Awards

El XI ideal del año de la Premier League elegido por los propios jugadores de la liga inglesa fueron: Mats Sels (Nottingham Forest); William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Milos Kerkez (Bournemouth); Alexis Mac Allister (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Declan Rice (Arsenal); Mohamed Salah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle), Chris Wood (Nottingham Forest).

image

A nivel individual, Mo Salah fue seleccionado como el Jugador del Año para la PFA, producto de sus impresionantes registros que incluyen 29 goles y 18 asistencias para un total de 47 participaciones directas en goles en una misma temporada de Premier League. Con dicha marca, el egipcio igualó el récord histórico de Andy Cole (1993/94) y Alan Shearer (1994/95), ambos conseguidos en temporada de 22 equipos y 40 partidos. El egipcio alcanzó el récord en una temporada de 38 partidos y con asistencia perfecta, disputando cada uno de ellos.

Además, Sir Gareth Southgate, entrenador de la selección inglesa, ha sido nombrado como Ganador del Premio al Mérito PFA 2025. Morgan Rogers (Aston Villa) ha sido elegido este año 2025 como el Mejor Jugador Joven de la Premier League por la PFA.

Volviendo al Liverpool de Alexis Mac Allister, el equipo campeón defensor de la Premier se reforzó como nadie para repetir el título en la liga inglesa en la temporada 2025/26 y comenzó la temporada de la mejor forma, con una victoria por 4 a 2 ante Bournemouth.