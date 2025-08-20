Vergüenza total: AFA le permite a Moretti volver a San Lorenzo

El presidente fue respaldado por la gestión de Claudio Tapia en la entidad madre del fútbol argentino.

Marcelo Moretti finalizó su licencia y volverá a ocupar su cargo como presidente de San Lorenzo después de estar alejado aproximadamente tres meses.

El mandatario del club azulgrana había sido escrachado en un video donde se lo vio aceptar una coima para hacer debutar a juveniles en la Primera del club.

Desde entonces, de licencia, Julio Lopardo ejerció como presidente hasta su renuncia el martes pasado, cuando el "Comité de Ética" de AFA respaldó a Moretti por considerar que no había pruebas para sancionarlo.

Según se supo, desde la Asociación del Fútbol Argentino le pidieron el video a Canal 9 donde se incriminaba al dirigente, pero nunca hubo respuesta.

La decisión fue comunicada por correo electrónico y la primera medida que tomará Moretti será llevar a cabo una reunión con toda la Comisión Directiva del club para abordar distintos temas a futuro.

Sin embargo, los miembros de la oposición que conforman la Comisión Directiva aún no recibieron el mail por parte de la secretaría del club convocando a la reunión solicitada por el presidente, por lo que todavía no está confirmado el encuentro.

Esa reunión sería, en principio, el lunes.

En las próximas horas, si cumplen con su palabra, los miembros de la comisión directiva presentarían su renuncia. Casi todos ellos habían avisado que si regresaba el presidente que estaba de licencia, todos se iban inmediatamente.

Igualmente, hay asambleístas que sí bancan al directivo porque son algunos de los pocos fieles que le quedaron desde cuando ganó las elecciones.

Se viene una convocatoria espontánea de los hinchas

Ante la resolución de AFA y la postura de Moretti de volver, los hinchas del Ciclón se convocarían masivamente en las próximas horas para manifestarse en contra.

San Lorenzo será local de Instituto de Córdoba el próximo sábado a las 14:30, por la sexta fecha de la Copa de la Liga en su versión Clausura.

La gran pregunta es qué pasará cuando se haga presente en la sede del club o en la cancha, cuando los hinchas se vean cara a cara con Moretti.

Por ahora, la barrabrava del Ciclón no se enfrentó al dirigente, pese a todas las evidencias que hay sobre la mesa. Los cantitos en la cancha contra el directivo que intenta volver a la presidencia siempre se inician en la platea y el acompañamiento de la popular es tibio, más allá de que fue creciendo en los últimos partidos.

Se estima un clima muy hostil para los próximos días en una institución donde la crisis marca el ritmo desde hace muchos años.