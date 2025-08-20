Las miradas puestas en él: las repercusiones en España por el debut de Franco Mastantuono

Los medios españoles se hicieron eco del debut del joven talento en la victoria ante Osasuna. Qué dijo Xabi Alonso, el DT del Real Madrid.

En los medios deportivos de España solo se habla de Franco Mastantuono . El foco está puesto en él por su llegada al Real Madrid que sorpresivamente ha sido recibido como un ídolo en la institución por lo cual los medios se hicieron eco un día después de su debut oficial en la victoria ante Osasuna.

“ La impresionante reacción del Bernabéu al debut de Mastantuono con el Real Madrid ”, se sorprendió el diario AS debido a la ovación que se llevó el jugador de 18 años que está cumpliendo un sueño. " Franco, franco, Franco", bajó de las tribunas del Santiago Bernabéu en referencia al jugador.

Por otra parte el diario Marca se hizo eco de las características deportivas del jugador que rápidamente demostró tener la valentía para intentar gambetas y hasta incluso tener la chance de marcar un tanto. "“El tiki-taka aburre al Bernabéu... y Mastantuono lo sabe “, escribió el medio y puntualizó: ” tiene el don del entretenimiento".

Por otra parte el diario deportivo Sport, también se hizo eco del jugador: “Mastantuono: un debut con más personalidad que acierto”, titula una columna donde profundiza: “El argentino no se escondió y dejó algunos detalles, pero le faltó contundencia en los metros finales”. El mismo sostiene que está llamado a ser el futuro del Madrid.

Por otra parte el reconocido periodista Josep Pedrerol hizo alusión al jugador en su programa llamado "El Chiringuito". Allí se deshizo en elogios para Mastantuono: "Mbappé es el lider de este Real Madrid y el Bernabéu tiene nuevo ídolo: Franco", esbozó en el inicio de su programa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ellarguero/status/1957934144119357834&partner=&hide_thread=false @As_TomasRoncero, encantado con el debut de Mastantuono: "Es un chico que tiene luz y una zurda de seda"



"En cuanto esté instalado en el equipo, será un jugador de esos que ponen al Bernabéu de pie"



"Tiene ese orgullo argentino... lo tiene todo para ser una estrella" pic.twitter.com/Oy17CAkoeO — El Larguero (@ellarguero) August 19, 2025

Las portadas de los medios españoles

Portada Mastantuono

Portada 2 Mastantuono

Así fue el histórico debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Franco Mastantuono debutó de manera oficial con la camiseta blanca del Real Madrid. La joven promesa de 18 años, surgido de las divisiones inferiores de River, tuvo su primera oportunidad en el primer equipo en el partido frente a Osasuna por la fecha 1 de La Liga de España, en su temporada 2025/2026.

El debut de Mastantuono se produjo en el Santiago Bernabéu, escenario emblemático donde los sueños de muchos futbolistas se hacen realidad. El delantero ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo por el extremo marroquí Brahim Díaz, recibiendo el apoyo del público local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/richeygoes/status/1957942115914350810&partner=&hide_thread=false Franco Mastantuono DEBUT vs Osasuna



Real Madrid vs Osasuna pic.twitter.com/aJueyzYFYr — Richey (@richeygoes) August 19, 2025

La incorporación del joven argentino al plantel principal refleja la apuesta del club español por potenciar talentos emergentes. Su llegada genera expectativas entre los hinchas, que buscan ver brillar a nuevas promesas en la temporada.

Mastantuono tendrá la oportunidad de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su proyección apunta a convertirse en un referente del Real Madrid en los próximos años, mientras acumula experiencia y se adapta al ritmo del fútbol de elite.

"No le pesó la camiseta", dijo Xabi Alonso

"Pues tiene pinta. Ya le veía que podía aportar. Ha tenido buenos minutos. Se ha estado preparando y tenía muchas ganas. No le ha pesado la camiseta, ni pisar el Santiago Bernabéu", declaró el entrenador del Real Madrid sobre el debut de Franco.