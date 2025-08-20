Agónica e histórica clasificación de Patagonia al Regional Amateur

El naranja perdió 4 a 1 en la última fecha del Clasificatorio ante Independiente, pero se metió en el Regional por la diferencia de gol.

En una tarde que tuvo de todo en La Chacra, Patagonia logró el objetivo y se metió en el próximo Regional Amateur . El equipo naranja y azul cayó 4 a 1 ante Independiente de Neuquén como visitante, pero en la igualdad de puntos sacó diferencia de un gol y por eso obtuvo el boleto para el torneo de la cuarta categoría que comenzará en octubre próximo.

Los comandados por Ariel Ortiz llegaron con tres puntos de ventaja y habiendo ganado 5 a 1 el primer duelo entre sí, por lo que sus rivales necesitaban vencer por la misma diferencia o más.

Los visitantes comenzaron ganando por el tanto de Agustín Mateu, pero el Rojo lo dio vuelta en el primer tiempo con tantos de Walter Ríos en un rebote en el área chica y Pablo Vergara , de penal.

SFP Futbol Independiente vs Patagonia (10) Sebastián Fariña Petersen

Ya en el complemento, Julián Martín aprovechó un mal rechazo para el medio de la defensa visitante y estampó el 3-1, ilusionando a los locales.

La expulsión de Julián Campillo le daba buenas expectativas al Rojo para lograr la hazaña, pero los de Gustavo Coronel también se quedaron con diez por la expulsión de Gustavo Carrasco.

Patagonia aguantó con las atajadas del arquero Martín Rosasco, de apenas 18 años.

A los 42' del complemento, Santiago Carrasco apareció por el medio del área para capitalizar uno de los tantos intentos de Independiente y dejar a su equipo a un gol de la clasificación.

Sin embargo, el ansiado tanto para los anfitriones no llegó y Patagonia resistió hasta el pitazo final que le dio una histórica clasificación para el próximo Regional Amateur.

SFP Futbol Independiente vs Patagonia (2) Sebastián Fariña Petersen

Los otros ya clasificados de Lifune para el certamen que comienza en octubre son: Petrolero Argentino (Plaza Huincul), Alianza (Cutral Co), Maronese (Neuquén) y San Patricio del Chañar.

Tanto en Neuquén como Río Negro se estima que habrá más licencias, además de las ya obtenidas por la vía deportiva, ya que hay clubes que vienen jugando el torneo de la cuarta categoría hace varios años y tienen intenciones de participar, entre ellos Independiente de Neuquén, Argentinos del Norte y Deportivo Roca.