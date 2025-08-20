El ladrido más caro del mundo: le cobraron una multa "salada" por sus perros salchichas en Chos Malal

Pese a que el dueño de las mascotas realizó un descargo y explicó que se había tratado de un hecho aislado, de todos modos tuvo que pagar la contravención.

Un llamativo hecho ocurrió en Chos Malal , cuando el dueño de dos perros salchichas fue multado y tuvo que abonar casi 600 mil pesos , debido a que sus mascotas escaparon de su casa y le ladraron al motociclista . Pero esto no fue todo, sino que los animales también "atacaron" a inspectores de Tránsito que pasaban por el lugar .

Todo ocurrió cuando los dos perritos, Simón y Lola, estaban dentro del patio de su casa, pero lograron abrir el portón y escaparse a la vereda . Pese a que no fueron directamente a la calle, su presencia allí se hizo notar y le generó un perjuicio económico a su propietario. Es que, aunque no pusieron una patita en la calzada, sí llamaron la atención cuando vieron a un motociclista y le ladraron vehementemente.

Justo en el momento en que esto ocurría, por el lugar circulaba personal de Tránsito de la Municipalidad de Chos Malal , quienes se quedaron en el lugar hasta que pudieron hablar con el dueño de los perros salchichas.

En estas circunstancias, le informaron que debido a los ruidos molestos y el perjuicio que podía causar se mordían a una persona o que hasta podían generar un accidente grave si se le cruzaban a un motociclista o a un ciclista. Por estos argumentos le notificaron que sería multado por 582.003,20 pesos.

Multa por perros salchichas ladradores en Chos Malal

No obstante, el vecino hizo uso de su derecho a realizar un descargo y explicar las circunstancias en las que Simón y Lola estaban en la calle. Pero su descargo no fue lo suficientemente contundente y la Municipalidad se mantuvo firme en su decisión de cobrarle casi 600 mil pesos de multa, dado que los perros habían generado disturbios y hasta un potencial accidente.

Ante lo abultado de la contravención, el propietario de los perritos tuvo que pagar una parte de la multa con efectivo y el resto con tarjeta.

Debate y discusión entre los vecinos

La decisión tomada por la Municipalidad generó indignación en gran parte de los vecinos de Chos Malal, dado que aseguran es un monto excesivo, porque se trata de dos animales pequeños que no podían generar daños. "Me parece un poco excesivo el monto, dado que no mordieron a nadie y es la primera vez que los multan. Deberían cambiar esa ordenanza. Y espero que el monto cobrado por el municipio sea destinado al plan de castración y/o al mejoramiento de los canales y demás insumos que necesiten las rescatistas de mascotas", comentó una de las ciudadanas.

Además, recalcaron que en la ciudad hay perros sueltos en todos los barrios y no los multan. "Entonces los perros mordedores de vecinos, van a tener que morder algún inspector para que se puedan realizar las multas correspondientes", observó otra usuaria. "La verdad, si es así como lo cuentan, no se puede creer porque le ladraron a los inspectores. Aparte perros salchichas. Y los mordedores, los ruidos molestos de autos Motos que abundan y muchos saben quienes son. Que me cuentan", cuestionaron otros vecinos.

Pese a la indignación colectiva de los vecinos de Chos Malal, la realidad es que el dueño de Lola y Simón tuvo que abonar la abultada multa.