Fiscalía investiga la ola de envenenamientos de perros en Zapala

Se enviarán muestras a un laboratorio y piden colaboración de los vecinos para dar con los responsables.

La Justicia de Zapala abrió una investigación para esclarecer la muerte de decenas de perros envenenados en distintos barrios de la ciudad. El fiscal Marcelo Jofré, a cargo de la causa, confirmó que ya se tomaron denuncias formales , que se enviarán muestras contaminadas a un laboratorio y que la colaboración de los vecinos será clave para avanzar en la identificación de los responsables. Mientras tanto, la preocupación se extiende y la comunidad exige respuestas urgentes.

El fiscal relató que la primera denuncia por la muerte de animales ingresó el pasado 16 de julio. Desde entonces, el número de reportes creció y se sumaron nuevas presentaciones a través de AMVOZ, la plataforma de denuncias online . “Hoy mismo ingresó una nueva denuncia. Estamos tratando con la Comisaría 22 de tener una cifra oficial, pero hablamos de entre 10 y 15 perritos que han perdido la vida por este acto de crueldad”, indicó en diálogo con LU5 .

Jofré prefirió no utilizar el término de “matanza”, aunque reconoció que los casos son lo suficientemente graves como para encender todas las alarmas. “Así sea un solo perrito muerto es suficiente para alertar a la comunidad. Todos compartimos la preocupación : los funcionarios judiciales, los policías, el municipio y, por supuesto, los vecinos”, subrayó.

En el hecho intervino personal de la Comisaría 22 de Zapala y de la fiscalía de esa localidad. En el hecho intervino personal de la Comisaría 22 de Zapala y de la fiscalía de esa localidad.

El funcionario judicial destacó que desde el primer momento se buscó un abordaje conjunto con la Policía provincial y que se generaron reuniones periódicas para ordenar las actuaciones. “El lunes nos reunimos en la Fiscalía a la mañana y a la tarde me encontré con personal de la Comisaría 22 para seguir cada uno de los hechos”, explicó.

Muestras en análisis y trabajo interinstitucional

Uno de los pasos más importantes de la investigación será determinar qué sustancia se utilizó para envenenar a los animales. Para ello, se recolectaron restos de carne hallados en la vía pública. “Una ciudadana se acercó y compartió un pedazo de carne encontrada en la calle, que será clave como evidencia. La semana que viene mandaremos dos muestras a un laboratorio”, confirmó el fiscal.

Además, la Fiscalía de Ambiente de Neuquén se sumó a las tareas de investigación. El organismo aportará recursos técnicos y conocimientos especializados para determinar con qué productos fueron contaminados los cebos y si representan un riesgo más allá de las mascotas.

Zapala - carne con veneno - matanza de perros

Hasta el momento no se pudo establecer con precisión qué tipo de veneno se utilizó. Según explicó Jofré, incluso el titular de Medio Ambiente de Zapala, que además es veterinario, reconoció que no hay una explicación clara. “Puede ser cualquier cosa. No tenemos todavía algo específico que nos indique qué es lo que está poniendo en riesgo a los animales ni si hay contacto peligroso para las personas”, detalló.

Nuevos casos y expansión del problema

Lejos de frenarse, los episodios se multiplicaron en los últimos días. Desde que la investigación tomó estado público, se recibieron más denuncias y se registraron hechos en distintos puntos de la ciudad. El último fin de semana, vecinos del centro de Zapala encontraron alimentos sospechosos tirados en la vía pública y alertaron a la Justicia.

“Hoy mismo ingresó una foto de supuestos alimentos arrojados a propósito para dañar a los animales”, señaló Jofré. Estos indicios refuerzan la hipótesis de que se trata de un accionar deliberado y sistemático.

accidente- Zapala- abuela-2.jpg

Los testimonios de los vecinos coinciden en que el fenómeno se expande territorialmente. No se limita a un barrio o sector: los casos se reportan tanto en Lago Viejo como en Pino Azul, en la plaza Bruder e incluso cerca del campo del Ejército. La magnitud del problema despertó alarma también en familias con niños, ya que se teme que el contacto accidental con los cebos contaminados pueda tener consecuencias sanitarias más amplias.

El rol de los vecinos en la causa

El fiscal remarcó la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en el esclarecimiento. “Cada testimonio es bueno para poder llegar. Si cada vecino de Zapala nos ayuda, vamos a poder dar con el o los culpables”, afirmó.

Hasta ahora, las cámaras de videovigilancia de la ciudad no aportaron registros relevantes. Por eso, cualquier testimonio, foto o señalamiento resulta clave para orientar la investigación. “Estamos esperando que la comunidad acerque información. Creo que si cada uno pone su parte vamos a poder llegar a un buen resultado”, insistió Jofré.

comisaria zapala

La Fiscalía no está sola en esta preocupación. “Todos somos parte de la ciudad de Zapala: funcionarios, policías, el municipio y la comunidad. Compartimos esta inquietud y estamos trabajando para que no haya más víctimas”, expresó el fiscal.

Mientras tanto, el dolor y la indignación se mantienen entre los zapalinos que perdieron a sus mascotas o que temen por las que aún viven. Los proteccionistas advierten que no se trata de episodios aislados, sino de un fenómeno que se repite con patrones similares y que requiere una acción coordinada y urgente.