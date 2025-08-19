A lo "Petroka": asaron un chivo colgado de una hidrogrúa en Añelo

El video fue viral y convocó al humorista Mario Uribe, más conocido como Petroka ¿Cuál fue su reacción?. Prestá atención al "tiro de gracia".

Lo que empezó como un asado entre compañeros de trabajo post jornada terminó convertido en un insólito espectáculo viral: en Añelo, un grupo de trabajadores petroleros decidió usar una máquina hidrogrúa . Sí, una de esas que se usan para mover toneladas de equipamiento, pero para colgar un chivo y cocinarlo al asador .

El video, que recorrió distintas redes sociales que tuvo impacto inmediato, muestra el preciso momento en que el animal (ya faenado, por supuesto) es izado con la precisión de una maniobra de carga pesada. Pero en este caso no había válvulas ni cañerías que reparar: el objetivo era lograr el punto justo del asado. Tecnología aplicada al arte culinario patagónico.

Como era de esperarse, no tardó en llegar la reacción del comediante local Mario Uribe, más conocido como Petroka, quien desde hace años se dedica a retratar con humor las situaciones del mundo petrolero. Y esta vez, el chivo colgado con hidro le dio material más que suficiente para un segundo capítulo del video original.

marito el petroka

“A ver, mis viejos, me han pedido que reaccione a este video. Mirá, Marito, palita seca. A ver cuándo te traés un chivo así con la hidro. Mirá, seco de m...”, arrancan diciendo los petroleros, con el fin de provocar una respuesta de Petroka.

Rápido de reflejos, Mario Uribe agarró el guante y dijo: "Muy bien mis viejos, muy bien. Me he dado cuenta que he creado monstruos". Así reclamó, en tono de broma, su lugar como pionero del "asado con maquinaria". Recordó que en un video que marca un precedente hizo un costillar enganchado a un drone.

El tiro de gracia fue un montón

Y ahí vino el tiro de gracia: "Estos viejos tienen la hidrogrúa, pero colgaron una liebre que se van a comer como entre 15 en la empresa... y con la hidrogrúa del trabajo, mi viejo. Para colgar el galgo ese con una roldana y un alambre dulce les alcanzaba".

Petroka y el chivo colgado de Añelo

El video provocó carcajadas, comentarios y más de un "buenaaa, Petroka" entre quienes lo siguen y disfrutan de su humor cargado de referencias al mundo petrolero y a la vida en los yacimientos.

Mientras tanto, los protagonistas del asado no han dado declaraciones, pero el mensaje parece claro: en la tierra de Vaca Muerta, cualquier excusa es buena para prender el fuego. Y si hay que usar una hidrogrúa para lograr la cocción ideal, se usa.

Algunos comentarios que dejaron los usuarios sostienen la humorada:

"Sos un crack. Una liebra para 15, jajaja"

jajaja" "Hola.. sos un genio total.. la risa es salud y vos haces reír a muchos... ¿Cuándo vas andar por San Martín de los Andes, por favor, con tu show?"

" Se perdió mi galgo. Si alguien lo ve, avise "

" "Marito da cátedra a sus alumnos"

"Marito, hubieran colgado una vaca entera, manga de secos "

" "Capo petroka, no siempre la humildad hace la grandeza. En este caso la biyuya también influye jajajaja"

El video del Petroka que es un montaje del anterior cosechó casi un millón de reproducciones y más de 700 comentarios. De paso, el humorista metió "chivo" publicitario para anunciar que tiene previsto visitar Catriel y 25 de Mayo muy pronto.