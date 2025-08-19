COLE se moderniza: se terminan los problemas para cargar saldo

El sistema de transporte público urbano, suma otras modalidades de pago gracias al aporte de la tecnología. Todas las facilidades, una por una.

El transporte público de colectivos en la ciudad de Neuquén ahora incopora el QR como forma de pago.

A partir de agosto, los usuarios del transporte público d e la ciudad de Neuquén podrán abonar sus viajes con nuevas modalidades de pago , entre ellas el código QR . Esta incorporación marca un paso más en el proceso de modernización del sistema, que busca facilitar y agilizar la experiencia de viaje para miles de vecinos y vecinas.

El subsecretario de Transporte , Mauro Espinosa, fue quien anunció la implementación de estas nuevas herramientas y destacó el impacto positivo que tendrán para los usuarios. “Queremos contarles a los vecinos que tenemos la mayor cantidad de beneficios a la hora de hacer el pago. Ahora tenemos todo el staff de métodos de pago gracias a la tecnología existente arriba de los colectivos”, afirmó.

Con esta medida, el sistema suma opciones a las ya disponibles. Además de la tradicional tarjeta SUBE -que se utiliza desde el inicio de la concesión del servicio-, ahora también se puede pagar con tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard , la versión digital de la SUBE , y códigos QR a través de aplicaciones como Mercado Pago y MODO.

Nueva empresa de colectivos en neuquen (4).JPG

“Sumamos tarjeta de crédito y débito Visa y Mastercard, SUBE Digital y ahora incorporamos el código QR para pagar con Mercado Pago y MODO. De esta manera, las y los usuarios cuentan hoy con múltiples alternativas de pago, adaptadas a distintas necesidades y tecnologías”, detalló Espinosa.

Uno de los avances más destacados es la posibilidad de utilizar la SUBE Digital. Esta opción permite generar un código único desde la aplicación oficial, que luego se valida directamente en el lector del colectivo, funcionando del mismo modo que la tarjeta física, pero sin necesidad de llevarla encima. La integración con billeteras electrónicas como BNA+, Mercado Pago y MODO también habilita el pago con saldo virtual, sin depender de efectivo o de cargar saldo físicamente.

nuevo servicio transporte publico colectivos neuquen

Estas nuevas herramientas están orientadas a resolver uno de los problemas históricos del transporte público: la falta de cambio, la imposibilidad de cargar saldo en algunos puntos, y la lentitud en el acceso. Al permitir que los usuarios paguen con el celular, directamente desde una app, el sistema gana en eficiencia y seguridad.

Neuquén, a la vanguardia

“Con estas alternativas, Neuquén se suma a la modernización del sistema de transporte, brindando a vecinos y vecinas más opciones, rapidez y seguridad al momento de viajar”, subrayó el funcionario.

ON - Colectivos urbanos (12).jpg Neuquén recibió varios millones en subsidios para los colectivos. Omar Novoa

Espinosa también remarcó que todas estas herramientas ya están disponibles y que su utilización es completamente opcional. El sistema SUBE tradicional sigue vigente, pero quienes prefieran métodos digitales ya pueden comenzar a utilizarlos sin restricciones.

Para conocer más detalles sobre los medios de pago disponibles, cómo utilizar la SUBE Digital o qué billeteras están habilitadas para operar con QR, el municipio invita a los usuarios a consultar el sitio web oficial de la Municipalidad de Neuquén, donde se publican las actualizaciones y guías de uso paso a paso.

Con esta implementación, Neuquén se alinea con las principales ciudades del país en materia de modernización del transporte urbano, apostando a un servicio más ágil, moderno y accesible para todos.