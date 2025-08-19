Copa Libertadores: Racing le ganó con épica a Peñarol en un partidazo y está en cuartos

El conjunto de Avellaneda volvió a ponerse en ventaja a falta de 10 minutos para el final. Maravilla Martínez de penal igualó la serie.

Racing Club y Peñarol de Uruguay disputan los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Después de un 1 a 0 caliente en favor del local, en tierras charrúas, la serie se define en el Cilindro de Avellaneda. La Academia empezó ganando desde el vestuario, el Manya lo empató rápidamente y el local recuperó la ventaja sobre el final.

Con gol de Maravilla Martínez, el equipo de Gustavo Costas puso el resultado global 1 a 1 a los seis minutos de iniciar el juego. Marcos Rojo la bajó de cabeza y el artillero del equipo de Avellaneda la metió de arremetida para tranquilidad de los hinchas que coparon el estadio Juan Domingo Perón en una jornada de diluvio torrencial en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

¡¡¡GOL DE RACING!!! Marcos R. la bajó de cabeza y Maravilla puso el 1-0 (1-1 global) ante Peñarol. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jqwq0Kznxw

A los 14' de juego, el conjunto uruguayo sacó chapa y se puso nuevamente en ventaja en la serie. También de pelota parada, Herrera de cabeza venció al neuquino Gabriel Arias y puso el partido 1 a 1 (2-1 global).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957967638895665312&partner=&hide_thread=false LOCURA MANYA: Herrera convirtió el 1-1 (2-1 global) de Peñarol ante Racing.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5oJ9jub36c — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

La vía aérea es clave en un duelo de máxima tensión y poco vuelo futbolístico. A la media hora de juego Marcos R. volvió a ser protagonista y metió un testazo brutal para que Racing recupere la ventaja parcial, pero el árbitro Wilmar Roldán lo anuló a instancias del VAR, por un claro empujón ante su marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957973255035175090&partner=&hide_thread=false ¡NO VALIÓ, PERO CÓMO LO GRITABA! Atención al festejo de Marcos R. en su gol anulado para Racing ante Peñarol.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8peC1tRZGv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

A 10 minutos para que termine el partido, el árbitro Roldán sancionó un penal finito para el equipo de Costas y Maravilla lo cambió por gol con una ejecución exquisita. El goleador abrió el pie zurdo y la colgó del ángulo superior derecho del arquero visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957989307584496094&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ PARA EL 2-1 (2-2 GLOBAL) DE RACING ANTE PEÑAROL!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fbJAjYwYgK — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

Por si le faltaba algo a un partido con mucha épica, en el minuto 93 (de cuatro adicionados), Pardo metió un cabezazo tremendo tras un centro de tres cuartos de cancha de Martirena de pelota parada, y puso el juego 3 a 1 (3 a 2) global para la academia.

Peñarol tuvo un tiro libre de Leo Fernández, especialista en la materia, en el borde del área para empatarlo, pero no pasó la barrera. En el rebote, un blooper casi se convierte en el gol agónico que necesitaba el equipo uruguayo, pero se fue al lado del palo y tras el córner correspondiente, Roldán pitó el final para el delirio albiceleste.