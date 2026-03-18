No es tu internet: reportan una caída mundial de X, la red social de Elon Musk.

La plataforma X (ex Twitter) presenta fallas tanto en su versión web como en la aplicación móvil. Resulta que el contenido del feed no carga y aparece un mensaje de error que solicita intentar nuevamente.

La red social de Elon Musk , según el portal de monitoreo Downdetector, contó con el reclamo de varios usuarios de distintas partes del mundo con problemas de acceso.

En Estados Unidos, e l 46% de los reportes señalan fallas en la aplicación móvil, con descripciones como: “No hay publicaciones, ni feed, ni notificaciones, ni historial en mi cuenta”.

En tanto, en Argentina, Colombia, México y Perú, la situación es similar, con dificultades para acceder al contenido y cargar publicaciones.

red social x twitter

Problemas de acceso y carga

El contenido del feed no carga y aparece el mensaje: "Something went wrong. Try reloading. Retry” (en español: “Algo salió mal. Intenta recargar. Reintentar"), lo que impide a los usuarios ver publicaciones, realizar nuevos posteos, enviar mensajes directos o interactuar con Grok.

En algunos casos, el servicio en la aplicación móvil podría haberse restablecido, pero los reportes de fallas en la plataforma continúan, por lo que la interrupción persiste para muchos usuarios.

Como es habitual en estos casos de tecnología y tendencias, la caída de una de las redes sociales más importantes del mundo genera un impacto inmediato en la comunicación digital. Los técnicos de la plataforma trabajaron para normalizar el flujo de datos y asegurar que todas las funciones, incluyendo los mensajes directos y las búsquedas, operen sin restricciones.

caida x 1

A lo largo de los últimos años, X (antes Twitter), bajo la dirección de Elon Musk, ha experimentado múltiples caídas globales que han afectado a millones de usuarios en regiones como Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El último cambio que tuvo la plataforma de Elon Musk

El cambio más reciente en X establece que la función "Preguntar a Grok" (Ask Grok) es ahora exclusiva para quienes cuentan con una suscripción Premium o Premium+.

Esta herramienta permite a los usuarios realizar preguntas directamente a la inteligencia artificial creada por el dueño de SpaceX desde cualquier publicación en la plataforma. Por ejemplo, es posible escribir “@grok cuál es el contexto de este hecho” y recibir una respuesta inmediata de la IA.

grok ia

Grok ha sido objeto de investigaciones por parte de autoridades regulatorias de Europa, India, Malasia y otros países, que iniciaron procesos contra X, la red social gestionada por Elon Musk.

Estas investigaciones comenzaron después de que se descubriera que el chatbot de inteligencia artificial fue utilizado para crear y distribuir imágenes de mujeres desnudas y, en casos más graves, de menores de edad.