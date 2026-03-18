Fernando Gago vuelve a dirigir: el inesperado club al que irá

Luego de su paso por Boca y su frustrado regreso a México, "Pintita" retoma su carrera como entrenador en un equipo de Chile.

Fernando Gago se convertirá en el nuevo director técnico de la Universidad de Chile , a casi un año de su salida de Boca. Si bien todavía no hay confirmación oficial por parte del club chileno, “Pintita” ya tiene todo arreglado para convertirse en el nuevo DT de uno de los clubes más ganadores del país trasandino.

De esta manera, Gago tendrá su sexta experiencia como director técnico , luego de sus pasos por Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara (México), Boca y Necaxa (México) .

La carrera de Gago como entrenador comenzó en 2021, cuando arribó a Aldosivi, equipo con el que terminó con un saldo muy negativo.

Su siguiente experiencia fue en Racing, donde, pese a ganar dos títulos (Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2023), se fue de la peor manera posible luego de perder el clásico de Avellaneda frente a Independiente, como local, por 2-0 a finales de 2023.

Fernando Gago

Tras un breve paso por Chivas de Guadalajara, Gago cumplió su sueño de dirigir en Boca, aunque los resultados no lo acompañaron y terminó dando un paso al costado después de caer 2-1 en un Superclásico frente a River.

Su último equipo fue el Necaxa, donde dejó el cargo tras solo 20 partidos, de los cuales ganó cinco, empató seis y perdió nueve.

Universidad de Chile, por su parte, atraviesa un muy flojo momento. Actualmente se encuentra octavo en la liga de su país con solo 10 puntos en igual cantidad de partidos y, como si esto fuera poco, cayó en la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana.

¿Por qué Fernando Gago se había ido del Necaxa?

El elenco norteamericano le informó al argentino su desvinculación tras no lograr la clasificación a la Liguilla mexicana. En su último encuentro, el equipo igualó 1-1 frente a Mazatlán y finalizó en el puesto 13 de la tabla de posiciones, quedando a tan solo dos lugares del ingreso a la recta final del campeonato.

Por otra parte, el entrenador mantenía serios inconvenientes internos con el plantel, mientras que los hinchas de la institución expresaron su repudio por la falta de resultados a lo largo de toda la temporada.

En cuanto a sus números, Gago dirigió un total de 20 partidos, con un saldo de 10 derrotas, 5 victorias y 5 empates. De esta manera, el exentrenador de Boca Juniors cerró su ciclo de 130 días en el Necaxa con un balance negativo que dejó una huella amarga en la historia reciente del club.

El paso de Fernando Gago por el fútbol mexicano volvió a dejar más dudas que certezas. Tras su frustrante salida de Boca Juniors a mediados de 2025, el exvolante asumió el desafío de dirigir al Necaxa con la intención de recuperar su imagen, pero su gestión repitió viejos errores: un equipo sin identidad, falto de reacción y con rendimientos individuales muy por debajo de lo esperado.

Gago

En el ámbito interno, las críticas apuntaban directamente a su conducción. Según trascendió en medios locales, varios futbolistas habrían manifestado su descontento con el método de trabajo y con la rigidez táctica impuesta por el entrenador.

A esto se sumaron tensiones con parte del cuerpo técnico, que evidenciaron un desgaste prematuro en la convivencia diaria. El clima se volvió insostenible y la dirigencia tomó la decisión de cortar el vínculo antes de que la situación empeorara.

De esta manera, Gago cerró un nuevo ciclo con más sombras que luces. Su paso por Necaxa refuerza la sensación de que aún no logra consolidarse como técnico en el exterior. El proyecto, que comenzó con expectativas altas, terminó envuelto en conflicto, bajo rendimiento y resultados adversos que exponen la dificultad del argentino para sostener sus ideas en contextos adversos.