Necaxa despidió a Fernando Gago: las razones

El club mexicano anunció en sus redes sociales la decisión de rescindir su vínculo con el entrenador argentino.

El club mexicano, Necaxa , por medio de redes sociales, informó la salida del técnico argentino Fernando Gago y su cuerpo técnico después de estar en un torneo con el equipo que juega en Aguascalientes debido a los malos resultados del último semestre.

“Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo”, informó el Necaxa a sus hinchas, en sus redes sociales.

La salida del técnico argentino ya se tenía proyectada desde hace semanas, debido a que el Necaxa tuvo una paupérrima temporada, en la que apenas ganaron cuatro partidos, empataron cinco y perdieron ocho. Gago regresaba a la Liga MX después de salir de Chivas por la puerta de atrás, debido a que recibió una oferta para dirigir a Boca Juniors, el club que le permitió jugar en Primera División en su etapa como futbolista. En el balompié argentino, los resultados tampoco acompañaron al ex jugador del Real Madrid.

image

Gago dejó a los tapatíos a la mitad del Apertura 2024, a pesar que un semestre antes había sorprendido con llevar a los rojiblancos a las semifinales, que perdieron contra el América. Ese rendimiento con Chivas, permitió que Necaxa le abriera la puerta a Gago, a pesar que no había salido con una buena imagen del fútbol mexicano.

La apuesta de los Rayos no tuvo éxito. Necaxa acabó el torneo en el decimotercer puesto, sin siquiera tener posibilidad de jugar la etapa de Play-In. Debido a eso, la directiva del equipo de Aguascalientes decidió despedir al entrenador argentino.

image

Por otra parte, el entrenador mantenía serios inconvenientes internos con el plantel, mientras que los hinchas de la institución expresaron su repudio por la falta de resultados a lo largo de toda la temporada.

El paso de Fernando Gago por el fútbol mexicano volvió a dejar más dudas que certezas. Tras su frustrante salida de Boca Juniors a mediados de año, el exvolante asumió el desafío de dirigir al Necaxa con la intención de recuperar su imagen, pero su gestión repitió viejos errores: un equipo sin identidad, falto de reacción y con rendimientos individuales muy por debajo de lo esperado.

En el ámbito interno, las críticas apuntan directamente a su conducción. Según trascendió en medios locales, varios futbolistas habrían manifestado su descontento con el método de trabajo y con la rigidez táctica impuesta por el entrenador. A esto se sumaron tensiones con parte del cuerpo técnico, que evidenciaron un desgaste prematuro en la convivencia diaria. El clima se volvió insostenible y la dirigencia tomó la decisión de cortar el vínculo antes de que la situación empeorara.

image

De esta manera, Gago cierra un nuevo ciclo con más sombras que luces. Su paso por Necaxa refuerza la sensación de que aún no logra consolidarse como técnico en el exterior.