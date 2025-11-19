Nació el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte

Fernando Gago y Verónica Laffitte están pasando por un gran momento ante el nacimiento de Joaquín, el primer hijo de la pareja. Después de cuatro años de amor, se agrandó la familia y recibieron al bebé que pesó tres kilos 410 gramos.

La noticia fue confirmada por Juan Etchegoyen, quien se comunicó con la flamante mamá. “Acaba de nacer Joaquín Gago, hijo de Fernando y Verónica. Pesó 3.410 kg. Felicidades a los papis y a toda la familia”, escribió el periodista en sus redes sociales.

En octubre de 2024 Fernando Gago volvió a la Argentina para dirigir a Boca Juniors y no lo hizo solo. Aterrizó en compañía de Verónica Laffitte. Si bien todos saben que se aman profundamente y que se encuentran enamoradísimos, el inicio de este romance fue un escándalo total, y todos los detalles salieron a la luz al aire de LAM.

image

Fue en septiembre de 2021 cuando Cinthia Fernández contó que el entonces DT de Aldosivi engañaba a Gisela Dulko con una mamá del colegio al que iban sus hijos. Poco después, apareció una foto que comprobaría que entre la tenista y esta persona existía un vínculo de amistad.

Las sospechas de la deportista comenzaron el día que Gago se negó a que ella y sus tres pequeños se instalaran en Mar del Plata con él. “Un día en la cena ella le preguntó ‘¿vos estás encamándote con ésta?’. Y él le dijo ‘sí, estoy enamorado’, le aceptó todo y al otro día se fue, se mudó”, relató Yanina Latorre. El tiempo pasó y tanto Fernando como Verónica demostraron que el amor fue más fuerte. Ahora están instalados en Nordelta, con sus cuatro hermosos perros, los dos nenes de ella y sumaron al pequeño Joaquín a la familia ensamblada.

La contundente reacción de Gisela Dulko tras enterarse del embarazo de Fernando Gago y su examiga

Cuándo se conoció la noticia de que Fernando Gago estaba esperando un bebé con su nueva pareja, Verónica Laffitte, Gisela Dulko, madre de los tres hijos que ya tiene el ex DT de Boca, reaccionó frente a la novedad desde sus redes sociales.

image

image

Dejándose ver súper relajada tomando sol, la extenista compartió una postal tomando sol prácticamente en el mismo momento en que Gago y Laffitte anunciaban el embarazo. Claro que eso no fue todo. Porque un rato después, Dulko se tomó algunas selfies en medio de su rutina diaria de entrenamiento en el gimnasio, dejando traslucir que la noticia no le movió un pelo.

Lo cierto es que desde Intrusos, Marcela Tauro reveló que este embarazo “lo venían buscando, ellos estuvieron viviendo en otro lado y hacían el intento. No sé si lo buscaron naturalmente o necesitaron una ayuda”.

Nueve meses más tarde, el periodista de Mitre, Juan Etchegoyen, confirmó la feliz noticia de la llegada al mundo de Joaquín, el primer hijo de Fernando Gago con Verónica Laffitte y el cuarto del director técnico contando los que ya tuvo con la extenista campeona del dobles de Australian Open.