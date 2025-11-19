Tras los dramáticos hechos, Lourdes Fernández se reencontró con Lissa Vera

Luego de que Lissa denunciará por violencia de género al ex de Lowrdez, las compañeras se vieron cara a cara por primera vez.

Bandana , la girl band argentina integrada por Lissa Vera , Lourdes Fernández , Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha , se prepara para celebrar su 25º aniversario con un show especial el domingo 23 de noviembre en el Teatro Gran Rex.

La presentación significará el reencuentro oficial del grupo sobre el escenario y también el reencuentro personal entre Lowrdez y Lissa tras la fuerte pelea que las alejó. El conflicto entre ambas se originó cuando Vera denunció al exnovio de Fernández, Leandro García Gómez, por violencia de género. El hombre quedó detenido con prisión preventiva, acusado de privación ilegítima de la libertad y violencia de género contra la artista.

En este contexto emocional y mediático, el primer ensayo de Bandana tenía un condimento extra: sería el primer cara a cara entre las dos cantantes después del conflicto. Y finalmente ocurrió en armonía y con buena onda.

image

image

Según lo que mostraron en redes, Lowrdez y Lissa compartieron el ensayo sin tensiones visibles. Se las vio cantando, bailando y repasando coreografías, en un clima de trabajo y camaradería junto al resto del grupo. En ningún momento dieron señales de distanciamiento público.

En la cuenta oficial de Instagram de Bandana, publicaron clips del ensayo con la frase: “Primer ensayo adentro”.

La drástica decisión de Lourdes Fernández tras el procesamiento de su ex

La cantante Lourdes Fernández, exintegrante de las Bandana, tomó una drástica y contundente decisión en la causa judicial que involucra a su ex pareja, Leandro Esteban García Gómez. Luego de que el juez Diego Slupsky dictara el procesamiento con prisión preventiva contra su expareja, Lowrdez resolvió presentarse como querellante en el expediente.

image

Esta movida legal fue confirmada por su abogado, Yamil Castro Bianchi, quien señaló que la artista busca asumir un rol activo en el proceso. El objetivo de esta presentación es “garantizar que la investigación avance y proteger sus derechos como víctima”. El juez Slupsky procesó a García Gómez por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género. Además, se dictó un embargo sobre sus bienes por un valor de $15 millones, y se ordenó que continúe detenido en la alcaidía ubicada en Beazley al 3800 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el fallo, García Gómez es considerado autor penalmente responsable de múltiples cargos, incluyendo: Lesiones leves agravadas por violencia de género, en concurso con privación ilegítima de la libertad agravada (hechos ocurridos el 1 y 2 de octubre). Privación ilegítima de la libertad agravada con coacción (entre el 17 y 23 de octubre) y tres hechos de amenazas coactivas.

El expediente judicial concluye que el imputado ejerció violencia física y psicológica en reiteradas oportunidades, restringió la libertad de Lourdez y generó un contexto de sometimiento y temor, agravado por la relación afectiva que mantenían. De hecho, el informe judicial contiene 40 páginas de evidencia.

image

La decisión de presentarse como querellante marca un punto de inflexión en la causa. Inicialmente, la cantante había intentado proteger emocionalmente a su ex pareja, llegando incluso a negar ser víctima de violencia y afirmando en varias oportunidades que García Gómez “no le había hecho nada”. Sin embargo, frente a la contundencia del informe judicial, Lourdes finalmente resolvió avanzar con firmeza en la vía judicial. Su abogado, Yamil Castro Bianchi, destacó que "ella ahora se puede posicionar y ver el conflicto desde otro lado". La madre de la cantante, Mabel, también consideró que este paso es positivo, ya que le da tiempo a Lourdes para que "se reconstituya y pueda ver donde estaba metida".