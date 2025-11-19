El golazo de chilena de un arquero en el último minuto por la Copa de Francia que dio la vuelta al mundo

Un arquero de Francia fue viral por un gol de chilena en una serie eliminatoria para igualar el encuentro y mandar la definición a la tanda de penales: atajó dos remates para la victoria.

Quizás en una jornada normal, sin sobresaltos, el partido entre el AG Plouvorn , un club amateur de la liga Regional 1 de Finisterre, y el AS Vitré de la Tercera División, habría pasado desapercibido hasta incluso en Francia , el país de origen donde residen. Pero un golazo de chilena en el último minuto para empatar el encuentro 1-1 hizo que el encuentro recorra el mundo.

Vitré s e frotaba las manos a falta de un minuto para que termine el encuentro debido a que el marcador estaba a su favor por la mínima. Sin embargo el arquero Aurélien Deniel , fue a buscar el empate y lo consiguió con una chilena espectacular para mandar la definición a la tanda de penales, donde su equipo terminó consiguiendo la victoria por 4-3 ¡con dos penales tapados!

“¡Esto es una locura! Me siento como una estrella del fútbol. Es una experiencia increíble" , dijo el arquero en diálogo con el diario Le Parisien.

Gol chilena Francia

Luego sumó: “Esa jugada fue una locura. Estábamos a punto de realizar la última jugada del partido con una pelota parada. El entrenador me dijo que saliera de mi arco y entrara en el área rival. Hubo un primer centro que fue bloqueado, y luego un segundo en el que el balón me llegó. Instintivamente hice una chilena, algo que nunca me había salido, y el balón entró en el arco. Nunca había marcado así ni siquiera en los entrenamientos".

“¡Fue una explosión de alegría! Al caer de espaldas, no vi bien cómo había entrado el balón, y entonces escuché a mis compañeros gritar el gol. Corrí hacia nuestra hinchada, me dejé caer de rodillas y se me escapó una lágrima. Fue muy emotivo. Me costó un poco bajar de la euforia. Había estado corriendo como loco, así que estaba sin aliento. Además, logré atajar dos penales, fue una noche increíble porque eliminamos a un equipo invicto en todas las competiciones (13 partidos). ¡Es asombroso y hermoso!“, contó sobre las sensaciones tras el logro.

Su historia de vida es particular: más allá de ser futbolista, es instalador de paneles de yeso en la empresa constructora del presidente del club. “Nos reunimos todos en un bar de Plouvorn. Pasamos una noche estupenda que terminó a las cuatro y media de la madrugada. Al despertar, tenía más de 200 mensajes que aún no he podido responder. Eran mensajes de familiares, amigos, gente de Vitré e incluso desconocidos que me contactaron por Instagram para felicitarme. Gané casi 200 seguidores en un solo día. Algunos amigos en Australia incluso me contaron que el vídeo de mi gol se había emitido en los medios", relató.

“Seguiré jugando con normalidad, no intentaré esforzarme más para ascender en el ranking. Pero si algún club se muestra interesado, estoy abierto a negociar”, culminó.