Qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves en Neuquén

Tras la calma el miércoles, esto es lo que se espera para los próximos días en la región.

El pronóstico del tiempo anticipa ráfagas fuertes de viento para este jueves, aunque con continuidad de días templados tanto para Neuquén como para la zona de influencia. Del buen tiempo a los períodos ventosos que se irán apaciguando con el correr de los días.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) adelantó que estará el cielo mayormente nublado con una temperatura de 16 grados y viento de leve a moderado. Por la mañana la temperatura ascenderá a los 20 grados bajo un cielo que continuará mayormente nublado. Correrá viento fuerte entre 32 y 41 kilómetros por hora con ráfagas, proveniente del sector sudoeste entre 40 y 50 kilómetros por hora. En horas de la tarde estará ventoso, la temperatura ascenderá a los 25 de máxima durante la jornada. Respecto al viento, soplará muy fuerte entre 42 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora. Hacia la noche estará ligeramente nublado con una temperatura de 20 grados y el viento soplará hasta 31 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora del sector sur.

image El pronóstico del jueves para Neuquén.

Para la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) durante la noche del miércoles y el jueves ingresará aire húmedo desde el Pacífico con lluvias débiles en cordillera. Además, pronosticó períodos de viento nuevamente en toda la región. Inestabilidad con tormentas dispersas.

Se indica que llegará aire cálido al norte de la Patagonia a partir del viernes. Anticipa días de tiempo bueno y de calor durante el fin de semana y comienzos de la próxima.

El tiempo para la semana

La AIC anticipa un jueves ventos y un viernes de calor en la región. Si las ráfagas soplarán fuerte mañana, el viernes apenas rozarán los 40 kilómetros por hora. Sobre la temperatura, pronosticó que llegará a los 29 grados de máxima.

De acuerdo al SMN, la madruga del viernes estará despejado con una temperatura que comenzará en los 13 grados y el viento leve. Por la mañana ascenderá a los 19 grados con viento entre 23 y 31 kilómetros por hora. Por la tarde prevén cielo algo nublado y una máxima que llegará a los 28 grados con viento que seguirá moderado. Mejorará por la noche con una temperatura de 25 grados y viento prácticamente ausente.

ON - Calor Cuidad Rio (22).jpg Omar Novoa

Para el sábado y domingo la temperatura sobrepasarán los 30 grados en la regió. En el inicio del finde, la mínima estará en 16 y la máxima en 31 grados bajo un cielo ligeramente nublado con viento leve. Además, para el domingo la mínima estará en los 20 grados y la máxima rondará los 35 grados. Se espera una jornada por demás calurosa bajo un cielo parcialmente nublado con viento débil.