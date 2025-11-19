Imparable: robó, fue detenido, liberado y volvió al local para cumplir su cometido

Los hechos ocurrieron este domingo 16 en un comercio de venta de bebidas alcohólicas ubicado en Irigoyen al 18. El llamado de una vecina alertó a la policía y el malhechor fue atrapado.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este fin de semana en la capital neuquina cuando un delincuente intentó robar bebidas alcohólicas de la vidriera de una vinoteca ubicada en pleno centro neuquino. El ladrón amarró "un buzo en forma horizontal en la reja y con un palo hizo una especie de torniquete y con eso doblo la reja hasta arrancarla" , explicó Fernando Alonso, propietario de Go Bar.

Este primer robo, ocurrió a las 3.15 de la madrugada, tras romper la reja y los vidrios, el delincuente se llevó algunas botellas pero gracias al llamado de una vecina, fue rápidamente arrestado. Al llegar al lugar y constatar el hecho, Alonso realizó la denuncia correspondiente, sin embargo el autor del robo fue liberado a las pocas horas.

El mismo domingo, alrededor de las 15 horas, el ladrón frustrado volvió al local acompañado de dos cómplices para intentar cumplir su cometido. Tras ingresar al local, robaron varios elementos y se dirigieron a comprar a una farmacia ubicada en cercanías. Nuevamente el alerta de un vecino permitió que la policía los detenga y frustré por segunda vez el acto delictivo.

"Los arrestaron en menos de 20 minutos con todos los productos en la mano" afirmó Alonso.

En dialogo con un medio radial de la ciudad, el comerciante manifestó su indignación y aseguró que los delincuentes son apresados y "a las 3 horas están afuera".

Parque central

Alonso expresó que la policía tuvo un accionar impecable, sin embargo cuestionó el rol de la justicia. "Yo el lunes estaciono mi auto en el Parque Central, donde estaciono todos días para ir al negocio (...) Cruzo por el lugar y los tengo ahí a 20 metros (...) O sea, estoy expuesto". Además, agregó que "los vecinos de enfrente del edificio tienen miedo de salir porque acampan en el PAMI" en relación a las personas en situación de calle.

El comerciante aseguró que la situación genera impotencia sin contar el alto costo de la reparación de la reja, vidrio y reposición de los elementos dañados.

"Se tiene que enterar la gente para que alguien tome cartas en el asunto" concluyó.

Enfrentó a un ladrón a machetazos

Este fin de semana, un reconocido comerciante de Allen realizó un acto de "justicia por mano propia" al enfrentar a un ladrón que intentó robar su regalería el sábado por la mañana. Enrique "Quique" Jara aseguró que llegó como todos los días a trabajar al comercio y que salió a hacer trámites. Cuando regresó se encontró con el sujeto que estaba en las inmediaciones y comenzó a desafiarlo y amenazarlo.

Sostuvo que fue hasta su camioneta y tomó el machete que suele llevar cuando sale de pesca, y le largó un sablazo. Afortunadamente el hombre puso el brazo y eso evitó que el golpe impactara en la cara, aunque de todos modos le produjo un corte en la mano.

Comiisaría Sexta de Allen Godoy se escapó de un calabozo en la Comiisaría Sexta de Allen.

Jara fue detenido y liberado el mismo sábado por la noche tras pasar casi todo el día detenido. Por su parte el ladrón, debió ser asistido por personal de salud.