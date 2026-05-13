La broma de uno de los ladrones del "robo del siglo" que se hizo viral

Se trata de Luis Vitette, uno de los atracadores del Banco Río, quien desde 2013 tiene prohibido ingresar a la Argentina.

Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los miembros de la banda que perpetró el "Robo del Siglo".

Luis Vitette, uno de los delincuentes que participó del Robo del Siglo al Banco Río en Acasusso en 2006, volvió a ser noticia este miércoles al publicar en sus redes sociales una imagen con una insólita broma.

En 2013 , tras cumplir la mitad de su condena unificada de 21 años y seis meses, fue liberado y expulsado del país hacia Uruguay . La medida principal en su contra es que no puede entrar legalmente a la Argentina.

Ante su publicación, muchos usuarios recordaron el histórico golpe al banco, considerado uno de los robos más resonantes de la historia argentina por la complejidad de su ejecución y por la fuga de los delincuentes a través de túneles.

El posteo que se volvió viral en las redes sociales

"Practicando, buen día", posteó Vitette en su cuenta de "X" con una foto que se sacó junto a una caja fuerte. Como era de esperarse, en pocos minutos el tweet se volvió viral y generó cientos de comentarios.

Embed Practicando, buen día pic.twitter.com/I00dVQUuaG — Luis Mario Vitette (@luisvitette) May 13, 2026

Otro desopilante tweet que hizo en las últimas horas fue la respuesta a un usuario de "X" que pedía ayuda sobre cómo abrir una caja fuerte que estaba rota y que tenía documentación importante: "Lástima que no puedo entrar a ese país".

Cómo fue el “Robo del Siglo”

El 13 de enero de 2006, Argentina fue testigo de uno de los robos más audaces de su historia criminal: el “Robo del Siglo”. Ese día un grupo de delincuentes, con una meticulosa planificación previa, llevó a cabo el impactante asalto a la sucursal del Banco Río en Acassuso, en la provincia de Buenos Aires.

El robo comenzó con una toma de rehenes en la planta baja del banco, lo que mantuvo ocupada a la policía mientras los ladrones desplegaban la verdadera operación en el subsuelo.

Robo del siglo

El plan se desarrolló de manera sorprendentemente quirúrgica. Mientras la policía negociaba en la planta baja, los asaltantes vaciaban 146 cajas de seguridad en el subsuelo.

Para evitar levantar sospechas, utilizaron armas de juguete y dejaron una nota memorable en la bóveda: “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”. Esta frase no solo demostró su ingenio, sino que también se convirtió en símbolo del golpe perfecto que estaban llevando a cabo.

Sin embargo, el verdadero golpe maestro consistió en la fuga. A través de un boquete, los delincuentes accedieron a un túnel de desagüe fluvial por el que escaparon en dos gomones inflables. Esta ruta de escape subterránea burló a los más de 300 policías que habían rodeado la manzana e hizo posible que los ladrones desaparecieran sin dejar rastro.

Durante horas, lograron mantener la atención de los medios y la policía en la fachada del robo mientras ya se encontraban a kilómetros de distancia.

El “Robo del Siglo” no sólo significó una pérdida millonaria, calculada inicialmente en 19 millones de dólares y 80 kilos de joyas, sino que también demostró la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad del momento, llevando a una reevaluación generalizada de las medidas de protección bancaria.

El arresto de la banda

El arresto de los miembros de la banda del Robo del Siglo comenzó tras la delación de Alicia di Tullio, ex esposa de Rubén Alberto de la Torre, quien reveló detalles que condujeron a la detención de los ladrones.

Fernando Araujo, el líder e ideólogo del robo, fue condenado a 14 años de prisión, aunque su sentencia se redujo a 9 años y en prisión efectiva cumplió solo un año y medio.

robo del siglo (1)

Rubén Alberto de la Torre , conocido como “Beto”, fue el primero en ser capturado y cumplió 8 años de cárcel, siendo el que más tiempo pasó detenido.

, conocido como “Beto”, fue el primero en ser capturado y cumplió 8 años de cárcel, siendo el que más tiempo pasó detenido. Sebastián García Bolster , el “Ingeniero” de la banda, nunca confesó su participación, pero su pericia técnica quedó probada y fue sentenciado a una pena que también se disminuyó con el tiempo.

, el “Ingeniero” de la banda, nunca confesó su participación, pero su pericia técnica quedó probada y fue sentenciado a una pena que también se disminuyó con el tiempo. Luis Mario Vitette Sellanes , la cara visible del grupo y encargado de negociar con la policía, fue condenado a 25 años de prisión, pese a que en 2013 recuperó la libertad al ser deportado de por vida de Argentina.

, la cara visible del grupo y encargado de negociar con la policía, fue condenado a 25 años de prisión, pese a que en 2013 recuperó la libertad al ser deportado de por vida de Argentina. Julián Zalloechevarría, quien participó como chofer y en la logística del robo, recibió 9 años de pena, según el Centro de Información Judicial.

Dos de los integrantes, conocidos como el “Ladrón Fantasma” y el “Séptimo”, nunca fueron capturados ni imputados oficialmente.