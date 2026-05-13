La historia detrás del hombre que cayó de un cuarto piso y ahora es investigada por la Justicia

La caída de 15 metros, amortiguada por el capot de un patrullero, fue lo que le salvó la vida. Qué se sabe del hecho y cuáles son las sospechas.

El incidente quedó registrado por los vecinos, que fueron testigos de cómo el hombre trataba de sostenerse del balcón, pero finalmente cayó.

En horas de la tarde del martes se vivieron momentos de tensión ante un episodio que tuvo como protagonista a un hombre de 30 años, quien sobrevivió de milagro tras caer de un cuarto piso . Lo que parecía ser un accidente en medio de una pelea de pareja, terminó en una dura historia que es investigada por la Justicia.

El hombre salvó su vida de milagro en pleno centro de la ciudad de Rosario, al caer desde el balcón de un cuarto piso e impactar contra el capot de un patrullero. En un primer momento creyeron que se trataba de un robo, pero poco después se confirmó que era un vecino del departamento 4C.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Dorrego y Tucumán y quedó registrado a través de los celulares de los vecinos, que fueron testigos de cómo el hombre trataba de sostenerse del balcón, pero finalmente cayó.

La caída desde 15 metros de altura y una historia que ahora investiga la Justicia

La caída de más de 15 metros podría haber sido fatal, pero fue amortiguada por el capot de un patrullero de la Policía de Santa Fe que estaba estacionado justo debajo de los balcones del edificio. Eso fue lo que le salvó la vida y transformó la escena en el centro de la atención de decenas de vecinos y transeúnte.

Aunque los investigadores buscan determinar cómo llegó a estar colgado allí, testigos habían revelado en un primero momento que el hombre intentó reingresar a su departamento, escalando por el exterior tras haber sido expulsado por su pareja en medio de una fuerte discusión.

Un hombre cayó desde un cuarto piso en Rosario, impactó contra un patrullero y sobrevivió

Fuentes policiales indicaron que tras recabar información de testimonios y su pareja, se pudo constatar que el hombre de 30 años "presenta graves problemática de consumo de estupefacientes y esa causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó".

"Hasta el momento no hay indicios de una discusión previa, s i testimonios coincidentes en que esta persona se encontraba alterada", señalaron a Infobae respecto a la posible fuerte discusión con su pareja.

Incluso se conoció momentos más tarde, que el patrullero que amortiguó su caída se encontraba allí a raíz del llamado por una denuncia por posible violencia de género.

En estos momentos, el hecho es investigado por la Justicia y se recaban datos para conocer detalles precisos sobre lo que sucedió. La Fiscalía que investiga al caso está encabezada por la doctora Mariana Prunotto, perteneciente a la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario.

Cuál es el estado de salud del hombre que cayó del cuarto piso

Tras el impacto, equipos del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) arribaron al sitio. El hombre fue hallado consciente en la vereda con múltiples heridas y fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanece internado bajo observación médica.

Por el momento se descarta un posible intento de suicidio, ya que en las imágenes viralizadas se puede ver como el hombre intenta no caer al vacío, algo que termina ocurriendo debido a no poder sostener el peso de su cuerpo con los brazos.

"Le gritaron: 'Dale' porque se daban cuenta que con el propio peso no podía subir. Terminó cayendo directamente porque no se pudo agarrar", explicó una vecina.

Horas después del hecho, se informó que el sujeto permanece internado bajo observación con heridas de diversa consideración.