¿Cuánto falta para el próximo feriado?

Prepárate para el próximo feriado nacional, que además generará un fin de semana XL según el calendario 2026 .

Este año, el Día del Trabajador tuvo una particularidad: al caer viernes, generó un fin de semana largo de tres días y muchos argentinos lo aprovecharon para hacer una escapada a algún punto turístico o simplemente para descansar. Ya pasado el 1ro de Mayo, surge la pregunta que se hacen todos luego de un feriado : ¿cuándo será el próximo?

El calendario oficial volverá a hacer un guiño, ya que el mes cerrará con otro fin de semana XL . En este caso, estará impulsado por una de las fechas patrias más relevantes de la Argentina que, por su importancia, es inamovible . Y a raíz del día en el que cae, generará otras tres jornadas libres para todos los trabajadores del país.

El siguiente período de descanso estará motivado por la conmemoración de una fecha patria: el Día de la Revolución de Mayo , una celebración que no se modifica dentro del calendario nacional. Este año, el 25 de mayo será lunes, por lo que automáticamente dará origen a un fin de semana largo sin necesidad de ajustes adicionales. Así, habrá tres días libres: sábado 23, domingo 24 y lunes 25.

Los festejos por el 25 de mayo se llevaran a cabo durante el día jueves y viernes. El próximo feriado será por la conmemoración de la Revolución de Mayo.

Un dato importante a resaltar es que se trata de un feriado y no de un día no laborable. Es decir, todos los empleados en relación de dependencia podrán descansar si es que no deciden trabajarlo. En el caso de cumplir funciones normalmente, tendrán derecho a un pago doble o a generar un día de compensación en un futuro. Durante estos tres días, no habrá administración pública, atención bancaria presencial ni escuelas de todos los niveles.

Todos los feriados que quedan en 2026

Los feriados se dividen en dos: los inamovibles (aquellos que caen en una determinada fecha y se mantienen en ese día) y los trasladables (aquellos que pueden moverse de su día original para generar un fin de semana largo de tres o cuatro jornadas). También están los denominados “feriados puente”, instalados por el Gobierno nacional con el objetivo de juntar varios días de descanso y promover en el turismo. Sin embargo, técnicamente estos últimos no son feriados, sino “días no laborables”, por lo que no todos los trabajadores pueden aprovecharlos.

Este es el calendario de feriados 2026 para lo que resta del año

Feriados inamovibles:

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre : Navidad.

: Navidad. Viernes 1ro de enero de 2027: año nuevo.

Feriados trasladables:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17) Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables:

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

para extender el descanso tras el 9 de julio. Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.

calendario feriado El próximo fin de semana largo vuelve a marcar un corte en la actividad laboral y turística.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026

Otro período muy esperado para descansar son las vacaciones de invierno. Sin embargo, la fecha del receso invernal no es la misma en todo el país y puede variar según cada provincia. Estas son las fechas confirmadas de las distintas jurisdicciones: