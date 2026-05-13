La Patagonia lidera a nivel nacional la tabla de anuncio de empresas de nuevas inversiones

Se trata de proyectos que han sido publicado en los medios. No se incluyen los anuncios del RIGI. Vaca Muerta es la principal atracción de capitales.

Según muestran los datos de la realidad, no es necesario esperar que lleguen los dólares del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para que se concreten algunos proyectos de importancia.

Así lo señala en un reporte la Fundación Mediterránea que toma en cuenta solamente los anuncios de las empresas reflejados por los medios de comunicación.

"La Patagonia lidera el ranking de inversiones con un total de u$s 12.284 millones. En esta región, claramente se destacan las provincias de Neuquén y Río Negro a través de distintos proyectos de gran escala de shale oil y gas y de infraestructura asociados a los yacimientos de Vaca Muerta, consolidando a la región como destino de inversiones energéticas", dice el informe conocido este miércoles.

El estudio señala que "en segundo lugar, la región de Cuyo registra u$s10.146 millones en anuncios". En ese caso, indica que "la provincia de San Juan es la gran protagonista gracias a la reactivación y expansión de la minería de cobre y oro". "Mendoza complementa este flujo con inversiones en energía y la modernización de refinerías", añade el estudio.

El Noroeste Argentino hace su aporte

La Fundación Mediterránea indicó que "el NOA se posiciona en tercer lugar con u$s7.705 millones en inversiones anunciadas". Dentro del “triángulo del litio” Salta sobresale por varios proyectos productivos, aunque también se destaca la provincia de Catamarca por proyectos mineros, mientras que en Tucumán el motor de las inversiones es la agroindustria.

Por otro lado, la Región Centro por su parte se caracteriza por una alta diversificación de los proyectos de inversión, con una inversión total anunciada de u$s4.894 millones.

"En esta región la Provincia de Buenos Aires concentra los montos más altos del bloque, resaltando la producción de fertilizantes y la inversión siderúrgica. En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) capta inversiones significativas en real estate y tecnología" detalla el reporte.

El NEA en el cierre de tabla

En tanto, el Noreste Argentino registra u$s2.658 millones de inversiones según los anuncios publicados. Dentro de esta región, Corrientes se destaca ampliamente por un proyecto de producción de pasta celulósica en base a fibra de pino valuado en u$s2.000 millones, lo que representa la gran mayoría de la inversión regional.

Por su lado, Misiones aporta a la cifra total con la modernización de una planta de celulosa ya existente y proyectos turísticos de alta gama, mientras que Chaco y Formosa se enfocan en parques solares y plantas industriales de menor escala relativa.