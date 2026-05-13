Se conocieron nuevos pagos en dólares de Manuel Adorni para alquiler una casa en un country

En las últimas horas, el fiscal Gerardo Pollicita le tomó declaración a quien le alquiló la propiedad. Los importantes montos que pagó el funcionario.

Manuel Adorni vuelve a estar bajo la lupa con nuevos gastos que realizó en el country Indio Cuá . En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, este miércoles el fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó declaración a José Luis Rodríguez, quien le alquiló una casa al jefe de Gabinete.

Durante su testimonio, el hombre aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler de la vivienda y sobre otros contratos temporarios celebrados con Adorni. Mientras remodelaba íntegramente la casa que había comprado por 120.000 dólares, el funcionario había pagado 13.000 dólares para hospedarse junto a su familia en un inmueble de ese barrio privado que era de Rodríguez, desde marzo de 2024 al mismo mes del año siguiente.

Ahora el nuevo testigo reveló que que el contrato de alquiler se extendió , de palabra, por tres meses más, dado que se demoró la finalización de la remodelación. Por ese trimestre extra, el jefe de Gabinete pagó otros 2.400 dólares.

De esta forma, entre los dos contratos y la extensión de tres meses, se contabilizó que el ex vocero presidencial le alquiló su casa durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, que fueron pagados en efectivo y en moneda extranjera.

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A esa cifra hay que sumarle el valor de las expensas de los dos lotes -el alquilado y el propio-, que rondarían los 600.000 pesos cada uno.

En este expediente, la Justicia investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y revisa todos sus gastos en busca de determinar si su estilo de vida y patrimonio guardan relación con sus ingresos. Cabe recordar que hasta principios de este año Adorni tuvo congelado su sueldo de aproximadamente 3.500.000 pesos.

Asimismo, Rodríguez aportó sus conversaciones de WhatsApp con el jefe de Gabinete y dejó copias de los contratos que firmaron durante los últimos dos años.

Adorni tuvo gastos por más de 300 mil dólares solamente en el country

Según la reconstrucción de sus gastos, de acuerdo al expediente, el funcionario cuenta con erogaciones de al menos 380.000 dólares solamente en el segmento de las propiedades.

En tanto, las deudas que mantienen con su esposa, Bettina Angeletti, son por de 335.000 dólares, que en su mayoría vencen en noviembre de este año.

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A pedido del fiscal Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal hará un cálculo entre todos los ingresos y egresos de dinero que constan en la causa para saber si existen inconsistencias.

Los detalles de la millonaria remodelación de la casa de Manuel Adorni

A principios de mayo, el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia e indicó que el jefe de Ministros le pagó 245.000 dólares por la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Las obras, por las que el funcionario pagó 245 mil dólares en efectivo consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín, según precisaron las mismas fuentes.

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El presupuesto inicial aceptado habría rondado los US 94.000, aunque en el avance de la obra se sumaron "extras" que encarecieron las reformas que se realizaron durante ocho meses y llegó al monto declarado.

En sus últimas apariciones públicas, Adorni negó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el dinero destinado tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en diversas propiedades.