Diputados convocó a una sesión especial para que Manuel Adorni brinde detalles de su patrimonio

Es en el marco de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. Cuándo será la sesión.

Este martes se confirmó que la Cámara de Diputados convocó para el próximo jueves a las 11 horas a una sesión especial, para tratar cuatro proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

El objetivo es que pueda brindar detalles sobre su situación patrimonial y el uso de bienes del Estado. Y la citación fue impulsada por el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) junto a legisladores de otros bloques opositores.

Este pedido se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que cualquiera de las dos cámaras del Congreso puede solicitar la interpelación del ministro coordinador. Esa instancia incluso podría derivar en una moción de censura y, en caso de aprobarse, en la remoción del funcionario.

adorni ok Aplausos de pie y gritos: la frase de Adorni que causó revuelo en el Congreso. Foto: Infobae.

El PRO confirmó que no estará presente para no 'ser parte' del "juego del kirchnerismo"

Desde el bloque del PRO anticiparon a diario Perfil que no estarán presentes. El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, indicó: "No vamos a dar quórum como hacemos desde el 2023 con las sesiones pedidas por la oposición. No nos vamos a prestar al juego del kirchnerismo que busca desestabilizar al gobierno".

Asimismo, desmintieron que Mauricio Macri hubiera dado instrucción de votar a favor de la interpelación. En tanto, desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) -que no firmó el pedido- anticipó que participará de la sesión y pedirá ampliar el temario para incluir cuestiones como salud, PAMI y empleo.

"Hay que evitar que el Congreso quede pegado en la decisión que tomó el gobierno de atar su suerte a la de Adorni. Milei es Adorni y lo ratificó tres veces", dijo el diputado Pablo Juliano a radio Futurock.

union por la patria diputados

El pasado 29 de abril, el funcionario se presentó ante la Cámara Baja para brindar su informe de gestión semestral, en el que respondió por escrito 2.151 preguntas. En esa oportunidad, eludió precisiones sobre su patrimonio y sus viajes privados, y se escudó en la confidencialidad de la información aportada a la Justicia. "No cometí ningún delito y lo voy a comprobar en la Justicia", afirmó el funcionario ante el recinto.